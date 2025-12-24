Astfel, șoferii români de TIR nu vor mai avea voie să meargă pe tronsonul drumului principal nr. 42 dintre Berettyóújfalu (Ungaria) şi graniţa româno-ungară, cu excepţii limitate.

Conform comunicatului transmis de ITPF Oradea, traficul greu, cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, va fi direcţionat exclusiv pe autostrada M4.

Excepții pentru anumiți șoferi pe tronsonul Berettyóújfalu – frontieră

Restricţia vizează șoferii români de TIR care tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Ungaria. În acest sens, vor fi instalate indicatoare rutiere care să semnaleze noile interdicţii.

Există însă excepţii: vehiculele care transportă marfă către localităţile Biharkeresztes sau Artand, destinaţii specificate în documentele de transport, nu vor fi afectate de interdicţie.

În plus, autobuzele nu intră sub incidenţa acestor restricţii, mai precizează Poliţia de Frontieră Oradea.

Pentru a gestiona eficient traficul transfrontalier, mai ales pe durata sărbătorilor de iarnă şi a Anului Nou, Poliţia de Frontieră Oradea a adoptat măsuri speciale.

Poliția Oradea: românii merg spre Ungaria fără opriri în fostele puncte de frontieră

Aproximativ 260 de poliţişti de frontieră vor fi mobilizaţi zilnic în zona de responsabilitate a ITPF Oradea, pentru a asigura fluența tranzitării graniţelor şi menţinerea unui climat de siguranţă.

În ceea ce priveşte frontiera internă a României, ITPF Oradea subliniază că cetăţenii români pot călători spre Ungaria fără opriri în fostele puncte de frontieră.

„Este important de reţinut că persoanele care intenţionează să meargă pe teritoriul altui stat trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil, respectiv un paşaport sau o carte de identitate. Totodată, cetăţenii români minori şi însoţitorii acestora trebuie să aibă în continuare asupra lor aceleaşi documente care erau necesare şi înainte de integrarea în Spaţiul Schengen”, a transmis Laura Bondar, purtătoarea de cuvânt a Poliţiei de Frontieră Oradea.

