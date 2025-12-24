Proprietate de 1,8 milioane de euro, de vânzare în Poiana Brașov

Proprietatea este definită în anunț ca fiind o casă individuală cu 15 camere, dispusă pe un regim de înălțime P+2E+M (parter, două etaje și mansardă), având o suprafață utilă de 600 de metri pătrați și un teren aferent de 300 de metri pătrați.

Conform descrierii din anunț, la parter se află recepția, două bucătării complet utilate, un living generos cu acces la o terasă acoperită și o toaletă comună.

Cum este compartimentată casa cu 15 camere

La etajele 1 și 2 se regăsesc opt camere spațioase, fiecare cu baie proprie, dintre care patru camere au balcon cu vedere către stațiune, iar alte patru camere oferă priveliști spre pădure.

Mansarda este compartimentată separat, incluzând cinci camere cu băi și balcoane proprii, un living comun și o bucătărie complet utilată. În curtea proprietății se găsește un foișor capacitate 40 persoane, prevăzut cu două grătare.

Construcție finalizată în 2013, amplasată în zona centrală a stațiunii Poiana Brașov

Vila, clasificată cu patru Margarete, este situată în zona centrală a stațiunii Poiana Brașov, ușor accesibilă schiului și facilităților turistice.

Construcția datează din anul 2013 și este finalizată, fiind conectată la utilități precum curent, apă, canalizare, gaze, telefon și sistem de alarmă.

Anunțul imobiliar menționează, de asemenea, posibilitatea de contact prin intermediul platformei sau prin WhatsApp, e-mail sau telefon, pentru detalii suplimentare despre proprietate.

