„Am reiterat disponibilitatea Ucrainei pentru o diplomație autentică și am subliniat importanța unui armistițiu complet și necondiționat cât mai curând posibil”, a scris Zelenski pe contul său de X după întâlnirea pe care a avut-o cu Vance și Rubio în marja inaugurării pontificatului Papei Leon al XIV-lea.

Șeful statului ucrainean a fost însoțit la această discuție de ministrul de Externe, Andrii Sîbiha, și de șeful Administrației Prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak.

Good meeting with @VP J. D. Vance and Secretary of State @SecRubio in Rome.



During our talks we discussed negotiations in Istanbul to where the Russians sent a low level delegation of non-decision-makers. I reaffirmed that Ukraine is ready to be engaged in real diplomacy and… pic.twitter.com/ko2cKKYvCZ