„Eu consider că este corect să vorbim despre o soluție comună. Nu doar ca drona să cadă pe capul ucrainenilor, ca să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci să fie soluții adoptate împreună. Adică noi avem apărare antiaeriană, doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a spus Zelenski în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

Și a continuat: „Și la fel, Polonia doboară cu avioanele tot ce zboară spre ei și ceea ce zboară spre noi. Se poate lua în calcul doar partea de vest a țării noastre, acolo unde Polonia are posibilități. Sau ar putea fi nu doar Polonia, ci și România, pe alții nu ne bazăm”.

Declarațiile lui Zelenski sunt problematice. Dacă România acceptă și doboară drone rusești deasupra teritoriului ucrainean, țara condusă de Vladimir Putin poate privi acest lucru drept un act ostil și s-ar putea deschide calea unui război cu Rusia.

În noaptea de vineri spre sâmbătă 19/20 septembrie, Rusia a efectuat un nou atac masiv cu drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Cel puțin trei persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite.