„Nimeni nu îşi poate promova propria imagine în detrimentul unității. Unitatea în Europa a fost întotdeauna cheia pentru a se pune capăt invaziei ruse”, a afirmat președintele Ucrainei.

În continuare, liderul de la Kiev atrage atenția că nimeni nu poate lua decizii cu privire la conflict fără ca Ucraina să fie la masa tratativelor.

„Nu pot exista discuţii fără Ucraina despre războiul pe care Rusia îl desfăşoară contra Ucrainei”, a adăugat Zelenski, în mesajul său.

Viktor Orban nu a scăpat de furia lui Volodomir Zelenski, președintele ucrainean fiind total dezamăgit de discuția pe care premierul maghiar a avut-o cu Vladimir Putin.

„Sperăm că Viktor Orban măcar nu-l va suna pe Assad la Moscova să-i asculte prelegerile de o oră”, a mai scris Zelenski, referindu-se la dictatorul sirian Bashar al-Assad, care, zilele trecute, a primit azil la Moscova, după ce rebelii l-au determinat să fugă din țară.

„Este absolut clar că obţinerea unei păci reale şi a unei securităţi garantate necesită hotărârea Americii, unitatea Europei şi angajamentul tuturor partenerilor de a susţine obiectivele şi principiile Cartei ONU”, a mai precizat liderul de la Kiev.

We all hope that @PM_ViktorOrban at least wont call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well.



Its absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires Americas determination, Europes unity, and the unwavering commitment of all…