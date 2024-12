Votarea care n-a fost. Ce cred românii din diasporă despre anularea alegerilor: de la „o bătaie de joc”, la „o mare ușurare”

De ce Iohannis a primit ultimul vot al unei românce

Oficial, Trieste numără peste 2.000 de români. Cătălina e unul din ei. A plecat din Timișoara în 2002, după ce a terminat o școală de coafură-manichiură. Avea doar 21 de ani când a ajuns printre străini. „Am pornit ca toți românii, de la minus”, spune ea, „și am lucrat la curățenie, badantă, baby-sitter”. Acum e responsabilă cu micul dejun într-un hotel cu 30 de camere de pe malul Mării Adriatice și câștigă între 1.500 și 1.700 de euro pe lună. Are 14 salarii pe an, căci în iunie și în decembrie primește încă unul în plus, sub formă de primă.

Cătălina nu a votat la alegerile din acest an

Pentru Cătălina, anularea alegerilor nu înseamnă nimic, căci ea nu mai are nicio așteptare dinspre România. „N-am fost să votez la aceste alegeri. Ultima oară l-am votat pe Iohannis și am avut speranță”, mărturisește ea. „Dar, din nefericire și din păcate, nu s-a schimbat nimic și e și mai rău. Ce am putea face să schimbăm viitorul României, să se întoarcă tinerii acasă?”, se întreabă Cătălina, iar vocea-i tremură și ochii i se umplu de lacrimi. „Până acum”, răspunde tot ea, „România nu a făcut nimic”.

N-are de gând să se mai întoarcă vreodată în țară. În Timișoara, a rămas doar mama ei, care are acum 62 de ani. „Dacă am trei zile libere, iau mașina și merg să o văd”, povestește Cătălina.. „Dar, îmi pare rău să spun, eu aici sunt acasă. Pentru că Italia mi-a dat ceea ce România n-a putut să-mi dea: respect și un trai mai bun”.

Capra românească din târgul de Crăciun de la Trieste

Cătălina crede că românii din diasporă nu sunt la fel de bine informați precum cei din țară, pentru că „aici nu există radio sau posturi de televiziune, ca în România, iar noi aflăm doar ce apare pe internet”.

● Oficial, 4.621.459 de români trăiesc în afara graniţelor. Dintre ei, doar 989.230 aveau dreptul să voteze la aceste alegeri, potrivit Autorității Electorale Permanente. Iar 50.647 au apucat să voteze pentru turul final al alegerilor prezidențiale vineri, de la ora 12.00 și până la ora 18.20, când Biroul Electoral Central a dispus anularea procesului electoral.

În Piața del Borsa, la târgul de Crăciun din Trieste, e o „capră” din colindele românești. Ion stă așezat în lotus pe trotuar, acoperit de-o pătură, și clămpăne din lemnele ce construiesc botul caprei. Copiii italienilor, amuzați de zgomot, vin și-i aruncă monede într-un bol din fața „caprei”.

Ion din Blaj a fost la vot în acest an. El crede ca alegerile au fost „o mare smecherie”.

Ion are 49 de ani și e din Blaj. De 12 ani locuiește în Italia, iar cu capra merge, în târgul de Crăciun din Trieste, doar „sâmbăta și duminica, când sunt liber. În rest, lucrez în construcții. Muncă grea, schimbăm tuburi de canalizare”.

Bărbatul a votat la turul I de prezidențiale și spune: „eram pregătit mâine (duminică – n.r.) să mă duc iar la vot. Voiam să schimbăm, doamnă, țara asta, nu vedeți că-i plină de bandiți? Altceva nu sunt. Uite, am venit să slujim aicea, la italienii ăștia, să râdă de noi, că ne muncește ca pe hoții de cai”.

În opinia lui, anularea alegerilor „este o mare șmecherie. Acuma, dacă omul ăsta a promis că face multe în țară, de ce vrea să-l schimbe, să facă manevre? Au zis că e cu rușii. Și azi dimineață, la jurnal la italieni, au arătat treaba asta. Nu știu, să fie adevărat, să nu fie adevărat?”.

Anularea alegerilor ar fi o „mizerie a americanilor sau a rușilor”

Aproape de centrul orașului Trieste, în Piața Garibaldi, răsună din boxe melodii populare din Banat. Patronul cârciumii e un pakistanez, dar clienții sunt majoritatea români. E ora prânzului, iar câțiva dintre ei s-au adunat deja la o cinzeacă.

Cosmin e din Moldova Nouă și are 47 de ani. E venit în Italia de aproape 20 de ani și spune că i-a fost greu la început. Acum îi e și mai greu, pentru că nu mai are de muncă și „mă descurc și eu cum pot, mă duc la negru (fără carte de muncă – n.r.). Jardinier, adică la îngrijit grădini, aia am muncit în Bergamo”, spune el.

Cosmin, un român din Trieste, nu a mers la vot

N-a mers să voteze, „că ce să aleg? M-au dat afară din țara mea. E sărăcie, dumneavoastră știți cum e. Ce să fac? Să mă duc să dau în cap la unu’, pentru 10.000 de lei, ca să mă duc la pușcărie?”. El cred că alegerile s-au anulat „pentru că e mafie. De ce în altă țară mă descurc și nu pot să mă descurc în țara mea?”.

Cosmin mai are o soră, care e stabilită în Lugano, dar și un frate mai mic, Boja, care stă cu el în Trieste. „Eu sunt pușcăriaș de meserie”, recunoaște Boja. „Am făcut zece ani, zi la zi, pentru omor. M-am eliberat, am căzut iar, pe urmă, am plecat în Europa”. Boja are 49 de ani și e venit în Italia de 18 ani unde, spune el, a lucrat în construcții.

N-a mers să voteze la turul I de prezidențiale, dar crede că anularea alegerilor „nu e de bine. Pe cine să votăm, pe pesediști, iară? Păi, ce-au făcut 35 de ani?”. Spune că la următoarea votare s-ar duce, „pentru Călin Georgescu”. Și dacă Georgescu nu va mai avea dreptul să candideze? „Sper să nu dea Dumnezeu să nu candideze. Păi, înseamnă că tot PSD o să conducă. Iar un președinte câștigă alegerile pentru că-l iubește poporul, nu pentru că fac unii manevre”.

● În decizia de anulare a alegerilor prezidențiale, Curtea Constituțională a României a stabilit că „trebuie exclusă ingerinţa unor entităţi statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală”.

Barul unui pakistanez, locul de întâlnire a câtorva conaționali de-ai noștri din Trieste

Iancu, colegul de masă al lui Boja, crede că anularea alegerilor e o „mizerie a americanilor. Sau a rușilor? Dar părerea mea, la balanța mea, a mâinilor și a capului, americanii au făcut-o”. Iancu e din Gorj și are 51 de ani. A venit în Italia înainte ca România să intre în UE, nu mai știe exact când, și a lucrat în construcții. Acum trăiește din ce găsește pe lângă pubelele de gunoi, „niciodată nu caut înăuntru” și susține că are zile în care câștigă și 300 de euro.

„Putin l-a ajutat pe Georgescu! I-a dat bani”

„Anularea alegerilor e o mârșăvie. Nu mai votăm noi, ca oameni, votează sistemul. Noi, oamenii, nu mai avem niciun preț. Doar să ne pună pe drum, să ne ducem până la secția de votare, că până la urmă, iese tot cine vrea sistemul”, crede Ilie. Are 55 de ani și e de loc din Prahova, „găzar get beget”. Muncește în Italia din 2007, iar de 16 ani e angajat la un azil de bătrâni.

Ilie spune că anul ăsta a mers la votare „datorită lui Ciolacu, că el ne-a făcut incapabili. A zis că noi, cei plecați afară, nu știm să stăpânim o meserie. Păi, eu, în 1996, lucram în domeniul petrolului în România, am o diplomă recunoscută internațional”.

Ciolacu n-a avut același efect și asupra lui Nelu. Îmbrăcat într-o salopetă de construcții murdară de var, bărbatul stă supărat cu o bere în față, fără să se amestece cu ceilalți români. Apoi, le taie tot cheful și-i anunță, sec, că „Putin l-a ajutat pe Georgescu! I-a dat bani”. Nelu are 50 de ani, e din Bacău și n-a mers la votare. Nici nu-l interesează cine va fi președintele României, pentru că, explică el, „toți fură. Dacă aș fi eu președinte, aș ajuta oamenii. Și n-aș fura cu TIR-ul, doar oleacă aș băga mânuța”.

„Tot Georgescu o să câștige alegerile, pentru că poporul e mai pornit”

Departe de cârciuma pakistanezului, în zona industrială a orașului Trieste, e o cantină-restaurant unde vin și muncitori români. Patroană e Ana Maria. „Suntem dezamăgiți că au fost anulate alegerile; ne așteptam și noi la o schimbare. N-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat”, ne mărturisește ea.

„Speram să fie altceva anul ăsta, că poate o să ne întoarcem în țară”, spune și Edi. Are 22 de ani, e din Gorj, și de un an muncește pe un șantier din Trieste, mecanică industrială. El anunță că anularea alegerilor mai tare l-a îndârjit să meargă la votare, indiferent când se va alege președintele.

Și Florin, din Târgu Mureș, crede că alegerile au fost anulate pentru că „e prea multă mafie, nu vor să piardă puterea”, iar decizia e „o bătaie de joc. Nu s-a fraudat, nu s-au furat voturile, n-au votat oameni care erau morți. Diaspora era la vot, și ei întrerup alegerile, pentru că există suspiciunea că nu știu ce forțe străine au intervenit în ce? Eu cred că oricum tot Georgescu o să câștige alegerile, pentru că poporul e mai pornit, în momentul de față, pe chestia asta”.

Florin e de 19 ani în Italia. A lucrat în montaj, apoi a făcut o discotecă românească în Pordenone, iar acum se ocupă de restaurantul din Trieste. El spune: „toți cei care suntem plecați avem de gând să ne întoarcem în România. Indiferent de cât de bine ne e aici, deși noi am vrea să ne fie bine acolo”.

„Am primit vestea anulării alegerilor cu mare ușurare”

Iulia are 41 de ani și este consilier local în Trieste. Când a aflat că s-au anulat alegerile era la Bruxelles, unde lucrează ca interpret de conferință.

Iulia, consilieră în Trieste, a fost la vot și speră ca România să rămână în UE

„Am primit vestea cu ușurare”, mărturisește ea. „Cu mare ușurare, pentru că, sincer, din ceea ce vedeam pe tendințele online, părea că toată lumea votează C.G. Și nu reușeam să înțeleg cum s-a ajuns la asta”. Iulia spune inițialele candidatului la președinție pentru că, recunoaște ea, „nici nu vreau să-i rostesc numele”.

„Pentru cineva ca mine, care este un politician local, lucrează ca profesor de 20 de ani, este președinte de asociație, ba mai face și alte businessuri pe lângă, deci cineva care totuși și-a pus capul la contribuție și a muncit de i-au sărit capacele, o situație ca asta este cumplită”, mărturisește Iulia. „Este cumplită, pentru că am crezut că în 35 de ani am reușit să ne formăm niște anticorpi, să avem totuși o pregătire. Eu și soțul meu, italian, am fost gazați în Piața Victoriei degeaba”.

