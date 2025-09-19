Cuprins:
În ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente în prima parte a intervalului în regiunile vestice și sud-vestice, apoi în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.
Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.
Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile vestice și sud-vestice și în general deficitar în restul teritoriului.
Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025
Vremea nu va mai fi la fel de caldă, astfel că temperatura aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării.
Ploile estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.
Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.
Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025
Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.
Ploile estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara.
