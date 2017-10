Vreme extremă în Germania: Șapte oameni au murit în urma furtunii Xavier

Cel puțin șapte oameni au murit, dintre cinci au fost zdrobiți de copaci în timp ce erau în mașină, în urma unei furtuni puternice care a afectat nordul și estul Germaniei. Transportul în comun a fost și el afectat de vremea extremă, relatează DW.com.

Pompierii din Berlin au decretat stare de urgență, anunțând că au primit aproximativ sute de apeluri în timpul zilei de joi, pe măsură ce furtuna Xavier înainta pe teritoriul țării. Situația a fost similară și în Hamburg, unde pompierii au primit sute de apeluri. Autoritățile au avertizat oamenii să rămână în locuințe pe măsură ce furtuna puternică, însoțită de rafale de vânt de aproape 130 km/h.

O femeie și-a pierdut viața în Hamburg, după ce un copac a căzut peste mașina sa. Un bărbat și-a pierdut viața în mod similar în estul țării, în Mecklenburg-Western Pomerania. Poliția din regiunea Brandenburg, în apropiere de Berlin, a anunțat ulterior că patru persoane au murit după ce copaci au căzut peste mașinile lor. În total, bilanțul furtunii se ridică la șapte morți.

Biggest #sturm I've experienced in 23 years in #Berlin. Police warning people not to walk near trees. pic.twitter.com/xEjSKcbkSZ

— Jefferson Chase (@chaseongermany) October 5, 2017