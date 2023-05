Potrivit meteorologului, până la sfârșitul acestei săptămâni, vremea rămâne schimbătoare. Vineri, 5 mai, se va încălzi ușor, iar sâmbătă vor fi temperaturi normale pentru perioada din calendar, în mare parte din țară.

„Dacă astăzi, temperaturile au scăzut în sud, est și centru, mâine (n.r. – vineri, 5 mai) vor crește temperaturile în aceste zone, astfel încât ziua de mâine va aduce un regim termic normal în aproape toată țara, cu maxime între 15 și 24 de grade Celsius, cele mai ridicate valori spre extremitatea sud-vestică”, a explicat Mihai Timu, pentru Libertatea.

„De asemenea, sâmbătă regimul termic rămâne unul normal în majoritatea zonelor, mai puțin în Moldova și estul Transilvaniei, unde va fi mai răcoare”, a mai spus meteorologul.

În aceste zone, maximele vor ajunge la 20 de grade Celsius, dar în restul teritoriului, se va depăși această valoare, mai ales la amiază.

Tot sâmbătă, averse și descărcări electrice vor apărea strict după-amiază, în principal în zonele montane și sud-montane din vest și sud-vest.

Duminică se răcește iar

În ceea ce privește ziua de duminică, 7 mai, vremea se va răci din nou, cu temperaturi maxime de 18 grade Celsius și ploi, în majoritatea regiunilor.

Recomandări Experții și oficialii occidentali nu cred în scenariul atacului ucrainean cu drone împotriva lui Putin. Cum pot fi descifrate acuzațiile Kremlinului

„Doar în partea de vest și sud-vest, vom mai vorbi de temperaturi în jurul normelor de 22 și 23 de grade Celsius, dar în rest o vreme răcoroasă, chiar local rece, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, cu maxime de doar 9… 10 grade Celsius în estul Transilvaniei și 10… 12 grade Celsius în zona Moldovei”, a precizat Mihai Timu.

Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Potrivit meteorologului, începutul săptămânii va aduce în continuare o vreme răcoroasă în aproape toată țara.

„Vom avea maxime ce nu vor mai trece de 20 de grade Celsius, iar ploile vor fi prezente până joi (n.r. – 11 mai), în principal în jumătatea de vest a teritoriului”, a mai spus Mihai Timu.

Întrebat cât de normală este vremea pentru perioada din calendar, meteorologul a spus că începutul de primăvară a fost cu temperaturi sub norme, fenomen care este „reversul” lunilor de iarnă.

„În toate lunile de iarnă am avut intervale cu temperaturi de primăvară, foarte ridicate, și acum este exact reversul. Începutul de primăvară, cel puțin prima jumătate, a fost mai rece. Aprilie a ieșit ca medie sub normale, iar acum începutul de mai și până la jumătea lunii, vom avea tot cu temperaturi sub norme”, a spus Mihai Timu.

Recomandări Un „clarvăzător” din Donbas le-a povestit rușilor timp de o oră, la postul central de televiziune, cum Rusia îi va învinge pe „sataniștii” din Occident și din Ucraina. „Dolarii vor fi aruncați pe străzi”

Meteorologul a avertizat că astfel de situații se vor mai întâlni în anii următori.

„Situații din acestea mai putem avea, la fel de bine cum putem avea în a doua parte a lunii mai temperaturi de vară. Trebuie să ne așteptăm pentru anii următori la astfel de alternanțe”, a conchis Mihai Timu.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Rusia solicită de urgență 'eliminarea' lui Volodimir Zelenski: 'Nu mai există altă soluție'. Care este motivul

Viva.ro Cum arată acum Ioana Băsescu, la 45 de ani. Fiica fostului președinte s-a retras din viața publică, dar a uluit cu ultima ei apariție pe străzile din București

TVMANIA.RO Cine este și cu ce se ocupă soțul Ancăi Dumitra, Manfred Spendier

Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare un BMW X5 cu 3.000 de euro

Știrileprotv.ro România, reorganizată în 12 județe. Cum ar putea fi împărțită țara, conform unui proiect de lege

FANATIK.RO O femeie a închiriat un apartament prin Airbnb, dar a avut parte de surpriza vieții sale. Ce a descoperit în baie

Orangesport.ro De ce Gigi Becali nu le lasă fetelor o parte din avere: "E distrugere. Asta nu le las moştenire". Ce spun copiii despre decizia luată

Unica.ro Eliminare neașteptată la Survivor. S-a lăsat cu lacrimi în Consiliu: 'De ce mereu oamenii reali și corecți au de suferit?'