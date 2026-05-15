Cum va fi vremea în săptămâna 18-25 mai 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, dar și local deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală, în general, de 45–55 km/h.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe alocuri se vor înregistra cantități de apă însemnate și vor fi condiții de căderi de grindină. Valorile termice se vor situa, în general, sub normele specifice perioadei. În zonele montane și submontane, în urma ploilor mai consistente, pe unele râuri se pot produce inundații și viituri.

Cum va fi vremea în săptămâna 25 mai-1 iunie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 1-8 iunie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 8-15 iunie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza AccuWeather pe șapte zile în România arată o săptămână cu schimbări majore de temperatură, de la zile mai calde la ploi, averse și furtuni în cele mai multe zone din țară.

