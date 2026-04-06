Directorul de prognoze al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a explicat că România se află sub influența unei mase de aer polar care determină scăderea accentuată a temperaturilor.

„În cursul zilei de astăzi (luni), temperaturile maxime vor atinge 20 de grade, în unele zone chiar și 24-25 de grade, însă de mâine (marți) vremea se răcește accentuat și se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare nu doar în zona montană, ci și în Moldova și chiar în zone mai sudice, așa încât am putea vedea astfel de fenomene chiar și mâine noapte în zona Capitalei sau în apropiere de București”, a declarat Georgescu pentru Digi24.

Temperaturile vor fi sub normalul perioadei pe tot parcursul săptămânii. „În prima parte a săptămânii nu vor fi ploi însemnate cantitativ, ci doar până în 5 l/mp, însă în zonele montane mai înalte stratul de zăpadă nou depus va fi de 10-15 centimetri până spre sfârșitul săptămânii. De asemenea, toată săptămâna va fi vânt de peste 100 km/h la munte”, a subliniat meteorologul.

Spre weekend, vremea va începe să se încălzească ușor datorită pătrunderii unei mase de aer cald dinspre Mediterană, ceea ce va crește probabilitatea ca precipitațiile să fie predominant lichide, sub formă de ploaie. Cu toate acestea, săptămâna rămâne caracterizată de fluctuații mari ale vremii și valori termice sub media obișnuită a lunii aprilie.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în următoarele două săptămâni, mai ales în nord și est, apoi temperaturile vor reveni la normal, se arată în prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 4 mai 2026, emisă, vineri.