Potrivit raportului, norul de cenușă se deplasează spre nord-est, în direcția Mării Bering.

Deocamdată nu au fost semnalate depuneri de cenușă, însă autoritățile avertizează că, în cazul unei schimbări a direcției vântului, particulele ar putea ajunge în localitățile Ust-Kamchatsk, Kliuchi și Krutoberegovo, din districtul Ust-Kamchatka.

Autoritățile locale au instituit cod portocaliu de pericol aviatic. Erupția are loc la o zi după un seism cu magnitudinea 6 produs în largul coastelor estice ale peninsulei.

Marți, Kliuchevskoi a mai avut o erupție, expulzând o coloană de cenușă de 10 km înălțime, care s-a îndreptat tot către Marea Bering, fără să afecteze zone populate.

Cu o altitudine de 4.850 de metri, Kliuchevskoi este unul dintre cei mai activi vulcani de pe glob. El se află la circa 360 km de Petropavlovsk-Kamchatka, iar la poalele sale, la aproximativ 30 kilometri de crater, este situat satul Kliuchi.