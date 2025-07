„Waiterful funcționează în două direcții. Prima este WaiterfulPRO, pentru restaurantele care au nevoie să-și formeze echipa. Managerii ne oferă meniurile, procedurile și materialele interne, iar noi le transformăm într-o bibliotecă de cunoștințe digitală și chestionare personalizate. În mai puțin de 10 minute pe zi, angajații pot învăța, exersa și vedea unde trebuie să progreseze.

Aplicația Waiterful

Avem și un sistem de leaderboard, iar cei mai activi pot câștigă puncte pe care le pot transforma în cărți, bilete la evenimente sau produse din restaurant.

A două componentă este Waiterful, ce le permite clienților să-și aleagă ospătarul. Dacă restaurantul are personal deja pregătit, noi îl promovăm pe platformă. Dacă nu, îi pregătim prin WaiterfulPRO. Ospătarii își creează profiluri, menționează limbile vorbite și zilele disponibile, iar clienții pot rezerva direct cu ei. Fiecare ospătar are un cod QR prin care poate fi evaluat, urmărit sau contactat pentru o servire viitoare”, a declarat, pentru Libertatea, Cosmin Golache.

Antreprenorul român este stabilit la Londra de 12 ani și a lansat platforma în primăvara anului 2023.

Colaborări cu zeci de restaurante din Londra

Cosmin colaborează în prezent cu 18 restaurante din Londra. Pe platforma pentru clienți este activ în 7 restaurante și în discuții avansate cu multe altele. Are deja peste 600 de clienți, iar WaiterfulPRO – 200 de clienți-angajați. Aplicația va fi lansată în curând pe Google Play și pe App Store și se va extinde și în alte țări.

Înainte să ajungă în Marea Britanie, Cosmin a trăit și a muncit în Italia, unde a lucrat în locuri exclusiviste din industria HoReCa, inclusiv ca manager al unui iaht de lux în Veneția. Era un job aparte, avea clienți din toate colțurile lumii, iar asta i-a stârnit constant dorința de a comunica mai bine.

„Din păcate, nivelul meu de engleză de atunci nu era suficient pentru ceea ce îmi doream. Tocmai de aceea am decis să plec pentru un an într-o țară vorbitoare de engleză, cu scopul clar de a învăța și a mă perfecționa. Am ales Marea Britanie ca o etapă temporară, dar am simțit că îmi oferă mai mult decât o limbă, îmi oferea oportunități și o altă perspectivă asupra viitorului. Așa că am rămas. Și deja au trecut mai bine de 12 ani”, povestește Cosmin.

Cosmin Golache. Foto: arhiva personală

Ideea platformei Waiterful, născută după un burnout

Ideea pentru Waiterful s-a născut într-un moment de răscruce pentru tânărul antreprenor. După ce ajunsese să gestioneze 15 restaurante în Marea Britanie, Cosmin a trecut printr-un episod de burnout.

„Simțeam că e timpul să mă opresc și să regândesc tot. Așa că am plecat într-o călătorie, nu ca să evadez, ci ca să mă regăsesc. Pentru prima dată după mult timp, m-am aflat în postura de client. Și abia atunci am înțeles cât de mult contează o servire impecabilă. Restaurantele se promovează ca locații, dar nu promovează oamenii care dau viață acelui brand. Așa s-a născut Waiterful, din dorința de a da o voce celor care oferă servire excelentă. Experiența mea în HoReCa m-a ajutat enorm. Mi-a permis să înțeleg industria din interior și să identific ce contează cu adevărat pentru oaspeți”, mărturisește Cosmin Golache.

Care sunt beneficiile Waiterful

Pentru clienți, Waiterful înseamnă, după cum spune antreprenorul român, siguranța că vor avea o experiență memorabilă. Dacă sărbătorești ceva important, poți alege ospătarul potrivit pentru tine. Știi cu cine vei interacționa și poți alege în funcție de preferințe și experiență.

Pentru restaurante, Waiterful aduce motivație, recunoaștere și transparență. Angajații se simt apreciați, managerii pot observa performanță reală, iar echipa devine mai unită.

„Platforma aduce și accesibilitate. Oferim sprijin real persoanelor aflate în situații de dizabilitate. Acestea pot comanda, cere nota sau ajutor direct din aplicație, fără a fi nevoite să apeleze la metode ce le afectează demnitatea, discret și cu demnitate”, mai spune Cosmin. Acesta a testat aplicația și ca ospătar, feedbackul fiind unul excelent.

Un partener strategic pentru Waiterful este Hawksmoor, unul dintre cele mai bune steakhouse-uri din lume.

„Lucrăm în prezent la lansarea aplicației mobile, atât în App Store, cât și în Google Play. (WaiterfulPRO este deja pe Google Play și App Store). Vrem să o facem cât mai accesibilă, intuitivă și ușor de folosit. Practic, funcționează ca un Uber, doar că în loc să alegi un șofer, alegi un om care să aibă grijă de tine în restaurant. Waiterful este rentabilă în sensul că platforma se susține singură.

Nu am pus accent pe monetizare, scopul nostru a fost să demonstrăm cât pot economisi restaurantele prin scăderea fluctuației de personal și creșterea motivației în echipă. Când angajații sunt recunoscuți, rămân. Iar pentru patroni, asta înseamnă economie reală. Pentru angajați, Waiterful este un instrument valoros de formare. În doar o lună pot învăța tot ce ține de meniu, băuturi, vinuri, deserturi și etapele serviciului. Monetizarea va veni natural, dar prioritatea rămâne impactul”, explică Cosmin Golache.

Cât costă un abonament

În Anglia, vorbind de ospătari, abonamentul la Waiterful costă 4.000 de lire pe an/angajat.

„O licență lunară de 350–500 de lire pentru un restaurant cu un singur punct de lucru care vrea o experiență complet gestionată este perfect justificabilă. Operatorul tot rămâne cu cel puțin dublul acestei sume în economii clare și verificate, fără să mai punem la socoteală mesele suplimentare servite și evaluările mai bune obținute de la un personal motivat și bine pregătit”, mai precizează Cosmin.

Acesta își dorește să ducă Waiterful în cât mai multe țări și lucrează deja la traducerea automată a tuturor materialelor pentru a fi accesibile global: „Suntem și în plin proces de atragere de investiții, prima rundă se încheie pe 21 august. Viziunea noastră e clară: buna servire merită să fie vizibilă în toată lumea. Imaginează-ți cât de reconfortant ar fi ca un român, aflat în vacanță în Spania sau Italia, să poată alege din aplicație un ospătar român care să îl înțeleagă, să-i recomande ceva potrivit și să-l facă să se simtă ca acasă. Nu e vorba de excludere, ci de a oferi opțiunea de familiaritate celor care și-o doresc”.