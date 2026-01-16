Aplicația Waze a fost descărcată de peste 140 de milioane de utilizatori

Lansată în 2008, aplicația GPS Waze a devenit una dintre cele mai populare în rândul șoferilor din întreaga lume. Potrivit unui raport publicat de companie, Waze a fost descărcată de aproximativ 140 de milioane de utilizatori la nivel global, dintre care 17 milioane în Franța, menționează TF1info.

Pentru a-și păstra utilizatorii fideli și a atrage noi conducători auto, Waze introduce constant funcționalități noi și există opt setări pe care toți șoferii ar trebui să le știe. Recent, aplicația a fost actualizată pentru a oferi o hartă mai clară și mai ușor de utilizat.

Mai mult decât atât, o viitoare actualizare promite să aducă o funcție așteptată de mulți șoferi. Vorbim de o funcție care reprezenta una dintre diferențele dintre Waze și Google Maps, cea din urmă având deja semafoarele introduse.

Introducerea semafoarelor pe hartă, funcția pe care o așteptau toți șoferii pe Waze

O noutate importantă anunțată pentru Waze este afișarea semafoarelor pe hartă. Spre deosebire de Google Maps și Apple Maps, Waze nu includea până acum această funcție, considerată esențială de mulți utilizatori.

Conform informațiilor dezvăluite de Geektime și preluate de portalul francez de știri, testele pentru afișarea semafoarelor sunt deja în desfășurare în versiunea aplicației din Israel.

Una dintre caracteristicile cheie ale Waze este cantitatea mare de informații și alerte oferite în timp real, de la accidente și ambuteiaje, până la obstacole pe drum. Totuși, lipsa semafoarelor pe hartă a fost o omisiune pe care compania a decis să o corecteze, mai precizează sursa citată mai sus.

Cum ar urma să funcționeze semafoarele introduce în Waze

Pentru a menține claritatea hărții, Waze va afișa doar trei semafoare aflate pe traseul utilizatorului. Dacă nu este introdus un traseu specific, vor fi vizibile toate semafoarele din zonă.

Deși unii șoferi ar putea considera această funcție inutilă, preferând să observe semafoarele direct, există și beneficii. Instrucțiunile vocale, precum „la următorul semafor, virați la stânga”, vor deveni mult mai precise pentru conducătorii auto.

Astfel, utilizatorii vor putea anticipa mai ușor traseul și eventualele zone aglomerate. Această actualizare promite să reducă decalajul față de alte aplicații GPS și să îmbunătățească experiența utilizatorilor, oferindu-le un plus de confort și siguranță în trafic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE