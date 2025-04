Actualul lider de la Casa Albă este un fan al westernurilor, notează cotidianul spaniol El Debate. Donald Trump a dezvăluit că westernul său preferat este „The Good, the Bad and the Ugly”, film din 1966 regizat de Sergio Leone, cu Clint Eastwood, Lee Van Cleef și Eli Wallach în rolurile principale.

Donald Trump a vorbit în diverse ocazii despre filmele sale preferate și a adus în atenție activitatea lui Sergio Leone și a celorlalți colegi ai săi. El crede că în „The Good, the Bad and the Ugly” „nu există greșeli.

„Este bine făcut. Muzica este de neuitat”, a apreciat el, făcând aluzie la munca depusă de Ennio Morricone.

Liderul de la Casa Albă consideră că filmul este „dur și real”, un lungmetraj ai cărui protagoniști ar putea exista în viața reală. De fapt, acesta este tocmai unul dintre lucrurile care l-au impresionat cel mai mult.

„Personajele sunt bine gândite și uneori îmi amintesc de unii dintre băieții cu care am avut de-a face de-a lungul anilor în afaceri”, a spus el în 2012.

Amintim că Donald Trump a criticat filmul „The Apprentice”, în care este portretizat de românul Sebastian Stan.

