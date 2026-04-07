E vorba despre o nouă funcție de reducere a zgomotului pentru apelurile vocale și video, scrie GSMArena.

Funcția e utilă în medii zgomotoase

Această funcție, observată de utilizatori în cea mai recentă versiune beta pentru Android, filtrează automat zgomotul de fundal pentru o claritate mai bună a conversațiilor.

Aceasta este utilă în medii zgomotoase, cum ar fi traficul intens, mulțimile de oameni sau condițiile de vânt, permițând interlocutorilor să se audă mai bine.

Opțiunea poate fi activată sau dezactivată manual din meniul apelului și va fi setată implicit ca activată. Funcționalitatea este distribuită treptat utilizatorilor beta, iar dacă testele decurg fără probleme ea va fi disponibilă pentru toți utilizatorii Android în următoarele săptămâni sau luni.

