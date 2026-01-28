Este vorba despre Wizz Air, care a confirmat oficial că a solicitat o licență pentru a opera curse transatlantice, potrivit Daily Express.

Wizz Air a cerut aprobare pentru zboruri între Marea Britanie și SUA

Compania aeriană listată la Bursa din Londra a anunțat că Wizz Air UK a depus o cerere la Departamentul Transporturilor din SUA pentru a obține aprobările necesare pentru zboruri transatlantice către America.

„Wizz Air UK confirmă că a depus o cerere la Departamentul Transporturilor din SUA pentru a obține aprobările necesare pentru a opera servicii între Regatul Unit și Statele Unite”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Dacă va primi undă verde, Wizz Air ar putea opera zboruri charter unice, destinate în special fanilor fotbalului din Marea Britanie și Scoția care doresc să ajungă la Cupa Mondială FIFA.

Zboruri charter, nu curse regulate

Compania a precizat că, în această etapă, nu este vorba despre lansarea unor zboruri regulate transatlantice.

„Așa cum se menționează în cerere, Wizz Air UK intenționează doar operațiuni charter. Chestiunea este supusă aprobării autorităților de reglementare”, a mai precizat operatorul.

Această clarificare pare să excludă, pentru moment, intrarea pe piața extrem de dificilă a zborurilor low-cost regulate peste Atlantic, un segment care a creat probleme financiare majore pentru numeroase companii aeriene în ultimele decenii.

Ce avioane ar putea fi folosite pentru zborurile către SUA

Wizz Air ar urma să utilizeze Airbus A321XLR, un avion cu fuselaj îngust și rază lungă de acțiune, capabil să acopere distanțe de peste 3.500 de mile (aproximativ 5.633 kilometri), suficient pentru rute precum Londra – New York.

Acest tip de aeronavă este deja testat pe rute transatlantice de operatori precum American Airlines și Iberia.

În prezent, Wizz Air folosește A321XLR pe ruta Londra Gatwick – Jeddah (Arabia Saudită), o distanță de aproximativ 3.800 de mile (6.116 kilometri).

Modelul low-cost transatlantic rămâne riscant

Specialiștii din industrie avertizează că viabilitatea financiară a zborurilor transatlantice low-cost nu a fost încă demonstrată.

Costurile ridicate, necesitatea locurilor premium și dificultatea obținerii sloturilor de zbor reprezintă obstacole majore.

Mulți analiști subliniază că, dacă acest model ar fi fost cu adevărat profitabil, Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, ar fi intrat deja pe această piață.

Deși nu există încă planuri confirmate pentru zboruri directe România – SUA, inițiativa ar putea deschide calea unor opțiuni mai accesibile pentru călătoriile transatlantice în viitor.

Pentru moment, proiectul depinde de aprobările autorităților americane și de succesul operațiunilor charter planificate.

