I wonder, în vizită la East-European Comic Con 2018. Când joaca de-a supereroii face bine

Și pentru că și noi credem în supereroi, platforma de surprize I wonder a vizitat weekendul acesta festivalul unde personajele prind viață și actorii de la Hollywood vin să dea autografe. I wonder colaborează mereu cu vedete naționale și internaționale în pregătirea surprizelor (întâlniri cu acestea, urări speciale, vizite în studio etc). Cum să nu ne placă la Comic Con, probabil singurul loc și moment unde vizitatorii sunt la fel de interesanți precum expozanții și unde te poți întâlni cu Darth Vader, cu o prințesă războinică sau Offred din Handmaid’s Tale inclusiv la toaletă? Costumele sunt principala atracție a Comic Con, pentru că fanii adevărați își fac un titlu de glorie din a îmbrăca ținutele personajelor preferate și speră să câștige astfel concursul de cosplay.

I-am întâlnit pe Andrew Scott (profesorul Moriarty din “Sherlock”), pe Chris Rankin (Percy Weasley din Harry Potter), pe Gethin Anthony (Renly Baratheon din Game of Thrones) și pe Jim Beaver („Supernatural”, „Deadwood”) . Creatorii de benzi desenate și ilustratorii au avut standuri dedicate, iar suvenirurile nu au lipsit – tricouri, figurine, postere sau desene.

Gamerii au preferat standurile Predator, iar fetele pe cele de machiaj sau tatuaje temporare. Puteai cumpăra carioci și creioane speciale în cazul în care vrei să desenezi tu însuți, puteai descoperi o casă a realității virtuale sau încerca un dispozitiv VR cu ajutorul căruia zburai deasupra unui peisaj montan. Ediția 2018 a evenimentului East -European Comic Con s-a încheiat în aplauze binemeritate, dar fanii serialelor și filmelor sunt invitați pe www.iwonder.ro, unde pregătim câteva surprize speciale, totul în scop caritabil. Fondurile strânse de I wonder ajută copiii bolnavi prin intermediul Fundației Ringier.