Cea mai ieftină mașină electrică, cu design mic, retro și prietenos

Wuling face parte dintr-un parteneriat între gigantul chinez SAIC Motor, General Motors și Guangxi Auto. Marca a devenit cunoscută în China pentru mașini simple, ieftine și fiabile, iar succesul MiniEV a confirmat interesul publicului pentru electrice accesibile.

Wuling Binguo EV



Range (CLTC) up to 333 kms

Battery 31.9 kWh



Drive motor 50 kW

Transmission - Single reduction gear

Top speed 120 km/h



AC charging (20%-100%) in ~5.5 hours

DC charging (30%-80%) in ~35 mins

Binguo EV rămâne o mașină compactă, sub 4 metri lungime, gândită pentru oraș. Designul păstrează stilul „retro-drăguț”, cu faruri LED redesenate și un interior dominat de două ecrane digitale. Aspectul nu e pentru toată lumea, dar este ușor de recunoscut.

Interior simplu, fără pretenții

Materialele sunt în mare parte din plastic dur, iar dotările sunt strictul necesar. Totuși, noul ecran de 10,25 de inchi oferă conectivitate wireless, navigație și muzică online. Spațiul este suficient pentru patru adulți, iar confortul este comparabil cu cel al unor modele precum Fiat 500 sau Dacia Spring.

Wuling Binguo EV 2025 vine în trei versiuni:

Lite: autonomie de aproximativ 160 km

Standard: autonomie de 270 km

Extended: autonomie de până la 350 km

Versiunea de top are un consum mediu declarat de 11,8 kWh/100 km, iar încărcarea rapidă de la 30% la 80% durează între 35 și 40 de minute, conform Frandroid.

Mai ieftină decât BYD Seagull

Principalul rival este BYD Seagull, dar Binguo EV câștigă clar la preț. Diferența ajunge la aproape 2.000 de euro, chiar dacă BYD oferă un portbagaj mai mare și încărcare puțin mai rapidă.

Wuling plănuiește extinderea în Asia de Sud-Est, iar marca a fost deja înregistrată în India prin MG Motor. Pentru Europa, standardele de siguranță ar putea ridica prețul, dar interesul există. „Wuling Binguo EV se poziționează ca una dintre cele mai accesibile mașini electrice din lume”, notează Frandroid.

Wuling Binguo EV nu promite performanță sau lux. Dra este o mașină electrică ieftină, practică și ușor de folosit pentru oraș.