O fostă concurentă la X Factor a dezvăluit că a fost violată de un portar de hotel. Reproșuri pentru televiziunea care producea show-ul

În noua sa carte de memorii, „Process: Finding My Way Through”, Spraggan detaliază impactul devastator pe care agresiunea l-a avut asupra următorului deceniu din viața ei și cum s-a simțit dezamăgită de ITV.

Ea a declarat că violul a avut loc după o noapte în care a sărbătorit aniversarea a 25 de ani a colegului de concurs Rylan Clark la un club de noapte din Mayfair, Londra, la care a participat și echipa X Factor.

Lucy Spraggan/Profimedia

După ce a consumat alcool, tânăra a leșinat și a fost escortată înapoi la hotel de un membru al echipei de producție, unde un portar al hotelului s-a oferit să o ajute pe Spraggan să ajungă în camera ei. În timp ce plecau, portarul a tras zăvorul de securitate de la ușa ei pentru ca aceasta să nu se închidă.

Ulterior, s-a întors și a abuzat-o.

„M-am trezit a doua zi cu acest sentiment de spaimă pură”, a spus ea. „Nu cred că am mai simțit vreodată acel nivel de confuzie de atunci. Știam că fusesem violată, dar nu puteam procesa acest lucru. Așa că mi-am pus hainele pe mine și am intrat pe pilot automat”.

Recomandări Angajata DGASPC care lucra și la azilele groazei, acuzată că i-a dat șefului ei declarațiile unei minore abuzate, iar el a informat suspectul. Un primar, judecat pentru viol în cazul aceleiași fete

Deși echipa de producție a sunat la poliție și a fost făcută rapid o arestare, Spraggan spune că organizatorii concursului au fost „nepregătiți” pentru a face față la ceea ce s-a întâmplat. Și, deși a primit sprijin financiar și medical în perioada imediat următoare crimei, a spus ea, nu a primit niciun fel de sprijin după proces.

„Nimeni nu m-a contactat vreodată să mă întrebe dacă sunt bine”, a scris ea în memoriile sale. „Nimeni nu m-a sunat sau nu mi-a trimis un e-mail când procesul s-a încheiat și a fost condamnat. Nimeni nu mi-a oferit reabilitare sau tratament continuu pentru sănătate mintală. Am fost pe cont propriu”, a declarat aceasta pentru The Guardian.

Spraggana avea 20 de ani când a fost descoperită de producătorii X Factor și a devenit prima concurentă care și-a interpretat propriile cântece și a cântat la un instrument. Audiția ei, un cântec intitulat „Last Night”, a fost al patrulea cel mai vizionat videoclip de pe YouTube din acel an, iar ea a devenit cea mai căutată artistă din Marea Britanie pe Google.

Simon Cowell, creatorul emisiunii The X Factor, a declarat că ceea ce i s-a întâmplat lui Spraggan a fost „îngrozitor și sfâșietor” ” și că, „atunci când am avut ocazia să vorbesc cu Lucy, am putut să-i spun personal cât de rău îmi pare pentru tot ceea ce a trecut. Deși ne-am întâlnit în circumstanțe tragice, între noi s-a dezvoltat o prietenie autentică și un respect reciproc. Lucy este unul dintre cei mai autentici, talentați și curajoși oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Am susținut întotdeauna dorința ei de a-și spune povestea, precum și eforturile ei de a aduce o schimbare pozitivă.”

Playtech.ro Gestul făcut de Violeta faţă de iubitul Andreei Marin! Lui Ştefan Bănică sigur nu îi va conveni

Viva.ro Cătălin Bordea rupe tăcerea după divorțul de Livia! Care a fost adevăratul motiv al separării: 'Suferința ei..'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO Cât te costă, de fapt, să retragi bani de la bancomat. Ce comisioane au Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, BCR, BRD

Știrileprotv.ro Cum va fi vremea în România, în următoarele zile. Zonele în care se vor înregistra 40 de grade Celsius la umbră

Observatornews.ro Admitere facultate 2023. Meseriile de viitor către care se îndreaptă tot mai mulţi tineri

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Medicii au anunțat cauza morții Lisei Marie Presley, la 54 de ani. Intervenția care a costat-o viața pe fiica lui Elvis