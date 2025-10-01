De la telefoane la mașini electrice

CEO-ul Xiaomi, Lei Jun, a dezvăluit la Beijing că firma a analizat fiecare piesă a celor trei modele Tesla pentru a înțelege tehnologia și standardele stabilite de compania lui Elon Musk. Scopul a fost dublu: să învețe din punctele forte ale Tesla și să evite greșelile care pot apărea într-o piață extrem de competitivă.

Un sedan electric Xiaomi YU7 a fost prezentat la China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) din Shanghai, China. Foto: Profimedia images

„Modelul Y este o mașină remarcabilă”, a spus Lei Jun, recunoscând meritele rivalului direct. Totuși, Xiaomi nu vrea doar să copieze.

Succes fulger pentru YU7: 240.000 de precomenzi în 24 de ore

La scurt timp după lansare, noul model YU7 a atras un val uriaș de interes în China. În primele 24 de ore, mașina electrică Xiaomi a înregistrat peste 240.000 de precomenzi, un semn clar că publicul așteaptă o alternativă la Tesla.

Strategia companiei este simplă: tehnologie modernă, autonomie ridicată și un preț competitiv.

Xiaomi vs. Tesla: lupta pentru autonomie și preț

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

În timp ce Tesla resimte presiunea pe piața din China, Xiaomi își propune să ofere o baterie care să reducă anxietatea legată de autonomie, una dintre cele mai mari temeri ale clienților de mașini electrice.

„Vrem să arătăm că putem ține pasul – și, în anumite domenii, poate chiar să fim mai buni”, a declarat Lei Jun.

Extinderea globală, cu ochii pe Europa

Xiaomi nu se limitează la piața internă. Primele teste ale YU7 pe circuitul de la Nürburgring, în Germania, arată intenția companiei de a intra și pe piața europeană.

Proiectul este coordonat de o echipă de experți auto, precum Xu Fei, care conduc tranziția Xiaomi dintr-un brand de tehnologie într-un jucător serios în industria auto.

Intrarea Xiaomi pe piața mașinilor electrice ar putea schimba echilibrul de forțe în lupta globală cu Tesla. Dacă telefoanele chinezești au reușit să cucerească piața mondială, rămâne de văzut dacă și mașinile lor vor avea același succes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE