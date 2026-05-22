Noul SUV este disponibil în opt variante diferite, cu prețuri orientative oficiale cuprinse între 35.500 de euro și 45.600 de euro.

He Xiaopeng, președintele Xpeng, a subliniat că versiunea de vârf Ultra reprezintă peste 80% din totalul comenzilor.

Design agresiv

Partea frontală a modelului Xpeng GX prezintă o bandă de lumini de tip continuu și un design agresiv al barei de protecție inferioare.

Privit din lateral, vehiculul se mândrește cu linii elegante și fluide, completate de un design popular al acoperișului plutitor, mânere de ușă ascunse și jante cu spițe multiple. Designul spate face ecou celui frontal, cu stopuri de tip continuu.

Internauții l-au asemănat cu un Range Rover, modelul de top al constructorului britanic Land Rover, controlat de grupul indian Tata.

În ceea ce privește dimensiunile, Xpeng GX măsoară 5.265 mm lungime, 1.999 mm lățime și 1.800 mm înălțime, cu un ampatament de 3.115 mm.

„Cosmic Pilot”

În interior, cabina este dotată cu un volan „Cosmic Pilot” de tip steer-by-wire și scaune care includ funcții inteligente de întâmpinare. Consola centrală este dominată de un ecran de 17,3 inchi 3K cu ramă ultra-subțire.

Zona centrală din față prezintă un design „Pilot Floating Island”, integrând elemente decorative cu amenajări funcționale, inclusiv o stație de încărcare inteligentă și suporturi ascunse pentru pahare.

Panourile ușilor utilizează piele translucidă premium „Star Velvet”, combinată cu iluminarea ambientală „Star Ribbon”.

33 de boxe, scaune „Zero Gravity”

Pentru divertisment, modelul GX este echipat cu sistemul XOperaa, dotat cu 33 de difuzoare.

Al doilea rând este echipat cu scaune independente cu gravitație zero, realizate din piele perforată.

Xpeng GX Foto: CarNewsChina/Xpeng

Motor și autonomie



Xpeng GX oferă atât versiuni de vehicule electrice cu autonomie extinsă (EREV), cât și de vehicule electrice cu baterie (BEV):

Versiunea EREV: Echipată cu un motor de 1,5 litri turbo și un sistem cu două motoare electrice. Motoarele din față și din spate dezvoltă o putere maximă de 160 kW (215 cai-putere) și, respectiv, 210 kW (282 CP). Dispune de un pachet de baterii de 63,3 kWh, oferind o autonomie electrică pură pe sistem CLTC de 430 km și o autonomie combinată de 1.585 km.

Versiunea BEV:

varianta AWD, cu patru roți motrice și două motoare: Dispune de un motoar cu o putere maximă de 160 kW (215 CP) și altul de 270 kW (362 CP). Este echipată cu un pachet de baterii de 110 kWh, oferind o autonomie CLTC de 750 km.

Dispune de un motoar cu o putere maximă de 160 kW (215 CP) și altul de 270 kW (362 CP). Este echipată cu un pachet de baterii de 110 kWh, oferind o autonomie CLTC de 750 km. Tracțiune spate cu un singur motor: Oferă o putere maximă de 270 kW (362 CP). Utilizează un pachet de baterii de 91,9 kWh, atingând o autonomie CLTC de 665 km.

Volkswagen este acționar minoritar

Xpeng a comercializat anul trecut 429.445 de vehicule la nivel global, în urcare cu 125,94% față de 2024.

Compania este un jucător nou și a atras atenția gigantului german Volkswagen, care a devenit acționar minoritar cu 5%.

În urma parteneriatului, Volkswagen a lansat în China modele bazate pe tehnologia Xpeng.

Roboți și mașini zburătoare

Xpeng este lider și în domeniul mașinilor autonome, fiind considerat al doilea jucător după Tesla.

Pe lângă mașini, Xpeng dezvoltă și roboți umanoizi, dar și „mașini zburătoare”.