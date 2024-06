Cascada Yuntai se află în parcul montan Yuntai, o atracție turistică majoră din provincia Henan, în partea central-nordică a Chinei. Parcul are un rating AAAAA – cel mai mare acordat unei atracții turistice de către Ministerul Culturii și Turismului.

Însă caracterul natural al acestei cascade este acum pus la îndoială, după ce un videoclip postat recent pe rețelele de socializare chinezești a dezvăluit cum o țeavă alimentează cu apă cascada înaltă de 314 metri. Astfel, se sugerează că sursa apei nu este atât de naturală pe cât au fost făcuți să creadă vizitatorii.

Conducerea parcului Yuntai nu a negat acuzațiile. Din cauza condițiilor din sezonul uscat, angajații parcului au fost nevoiți să dea „o mână de ajutor” cascadei.

„(Cascada) nu poate garanta întâlnirea cu publicul în cel mai frumos aspect al său din cauza schimbărilor de sezon”, au spus aceștia, adăugând că aceasta a suferit „o mică îmbunătățire în timpul sezonului uscat”.

Conducerea parcului și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru atenția acordată, promițând că în această vară cascada își va întâmpina oaspeții în „forma sa cea mai perfectă și mai naturală”.

Deși videoclipul i-a șocat pe chinezi, internauții au aplaudat răspunsul dat de către reprezentanții parcului.

„Oamenii nu au venit să vadă sursa apei pentru cascadă, deci nu se poate spune că publicul a fost înșelat”, a comentat un utilizator al rețelei Weibo.

Alții au apelat la metafore, precum utilizatorul care a spus că oamenii se duc la Yuntai „pentru a admira coada unui păun, nu fundul său”.

Yuntai nu este prima cascadă din China care are nevoie de ajutor pentru a-și continua existența. Clima musonică a țării face ca asigurarea unui flux constant de apă să fie o provocare în timpul anotimpurilor secetoase.

Cascada Huangguoshu, situată în provincia Guizhou din sud-vestul Chinei, a avut, la rândul său, de suferit în sezonul secetos. Acolo, autoritățile au construit, în 2004, un baraj menit să asigure apă pentru acest monument natural, iar inițiativa a fost aplaudată de localnici.

