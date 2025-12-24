Imaginea spectaculoasă a fost surprinsă în acest an, când „unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ” a fost acoperit de un strat de zăpadă în urma unei furtuni neobișnuite.

Peisajul arid și stâncos a fost transformat într-unul alb, iar un telescop gigant a fost închis temporar, relatează Live Science.

Deșertul Atacama, cu o suprafață de aproximativ 105.000 de kilometri pătrați, se află într-o fâșie de teren de 1.600 de kilometri, între Oceanul Pacific și Munții Anzi, în nordul statului Chile. Este considerat cel mai vechi deșert non-polar din lume, cu o vechime de peste 150 de milioane de ani. Zona găzduiește Platoul Altiplano, considerat cel mai însorit loc de pe Pământ, cu niveluri de radiații solare similare cu cele de pe planeta Venus.

Snow in the worlds driest desert.



NASA captured this rare moment in Chiles Atacama between June and July 2025, © NASA: pic.twitter.com/APUQLtb3VT — Earth Unmapped (@_Where_Is_What_) October 12, 2025

Deșertul Atacama este clasificat drept unul dintre cele mai uscate locuri de pe glob, alături de Antarctica și Sahara. În anumite zone, nivelul anual de precipitații este de doar 0,5 milimetri, potrivit Guinness World Records. Cercetări anterioare au dezvăluit că unele părți din Atacama nu au înregistrat precipitații timp de aproape 400 de ani, între 1570 și 1971.

Fenomenul a fost cauzat de un „ciclon cu nucleu rece” care a coborât neașteptat din nord, conform NASA Earth Observatory. Imaginea surprinsă din satelit de mai sus arată o secțiune din platoul Chajnantor, situat la o altitudine de aproximativ 5.000 de metri deasupra nivelului mării.

Aici se află observatorul ALMA, format din peste 50 de antene radio care studiază „Universul Întunecat”.

Deși observatorul nu apare în fotografie, el a fost afectat de zăpadă, fiind nevoit să fie închis temporar. Antenele au fost repoziționate pentru a preveni acumularea zăpezii, ceea ce a dus la suspendarea temporară a observațiilor.

Potrivit site-ului Space.com, furtuna de zăpadă ar fi putut afecta și telescopul SOAR (Southern Astrophysical Research), situat la aproximativ 850 de kilometri sud-vest de ALMA, deși într-o măsură mai mică.

Observatorul recent construit Vera C. Rubin, aflat aproape de telescopul SOAR, nu a fost afectat de furtună. Stratul de zăpadă s-a topit rapid și, până pe 16 iulie, majoritatea zăpezii dispăruse. În unele zone, lumina intensă a soarelui a determinat sublimarea zăpezii, aceasta transformându-se direct din solid în gaz, conform Earth Observatory.

Pe 25 iunie, o furtună de zăpadă rară a acoperit peste jumătate din Deșertul Atacama cu un strat alb.

