Manifestanţii susţin că ministrul Justiţiei ar putea compromite sistemul judiciar exact când procurorii urmează să decidă dacă îl vor inculpa pe premierul Andrej Babis într-o investigaţie privind fraude cu fonduri europene.

Protestatarii sunt nemulţumiţi că Marie Benesova a fost numită în funcţie imediat, după ce Poliţia a recomandat, în aprilie, inculparea lui Andrej Babis, cel care neagă că ar fi comis fapte ilegale.

În Cehia, ministrul Justiţiei are control semnificativ asupra procurorilor, informează Mediafax.

Massive crowd today in #Prague to protest against #CzechRepublic PM Andrej Babis and his minister of justice. Video: @VichFilip pic.twitter.com/xpYRF2NmYl

— Filip Horký (@FilipHorky) May 21, 2019