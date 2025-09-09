Incendiul a survenit în cursul nopții de luni spre marți, în cartierul Johannisthal, din sud-estul capitalei Germaniei. Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei locale 03:00.

Potrivit poliției, incendiul a dus la întreruperea curentului electric pentru 43.000 de locuințe și 3.000 de firme.

Un purtător de cuvânt al companiei care gestionează rețeaua electrică din Berlin a declarat că 50.000 de clienți au fost afectați și că, spre ora locală 12:00, furnizarea de energie electrică fusese restabilită pentru 15.000 dintre ei. Totuși, amploarea acestei pene este „cu totul ieșită din comun”, a subliniat el.

Poliția din Berlin suspectează că incendiul a fost provocat de o „mână criminală” și „nu exclude o motivație politică”. Existența unei „mâini criminale” ar putea explica „tipul de instalație vizat” și pagubele provocate, a declarat o purtătoare de cuvânt a Poliției din Berlin.

Poliția judiciară a prelua ancheta și căută indicii în zonă. Mai multe case de bătrâni, școli, grădinițe, precum și linii de tramvai au fost de asemenea afectate de pana de curent, potrivit purtătoarei de cuvânt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE