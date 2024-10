Opoziţia proeuropeană din această mică ţară din Caucaz, formată din patru alianţe principale, se va confrunta sâmbătă, 26 octombrie, cu partidul conservator aflat la putere, Visul georgian, acuzat de detractorii săi de autoritarism pro-rus şi de devierea planurilor Tbilisiului de aderare la UE.

Pe străzile din centrul capitalei Tbilisi, mulţi manifestanţi purtau steaguri ale Georgiei şi ale Uniunii Europene, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului. Alţii agitau în întuneric pancarte pe care scria: „Georgia alege UE”.

A river of people in Tbilisi today, as the country will vote in its historic election in six days. People took to the streets to demonstrate that the only future they envision is with the EU! 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/eBDNq0OVRN