În primele trei luni de la activarea echipamentelor, radarul inteligent a surprins zeci de mii de șoferi vitezomani.

Sistemul a fost pus în funcțiune la jumătatea lunii ianuarie, având ca scop principal reducerea numărului de coliziuni grave cauzate de viteza excesivă pe una dintre cele mai aglomerate și intens utilizate secțiuni de autostradă din țară.

Șoferii încep să ridice piciorul de pe accelerație

Datele statistice arată că, pe măsură ce conducătorii auto au aflat de existența camerelor de monitorizare, numărul abaterilor a început să scadă treptat, de la o lună la alta.

Dacă în luna februarie au fost date peste 16.000 de amenzi, în martie au scăzut la aproape 14.000, pentru ca în aprilie să fie înregistrate puțin peste 13.000 de sancțiuni.

Deși numărul total raportat în intervalul februarie – aprilie este ridicat, autoritățile subliniază că aplicarea legii este pe deplin justificată.

În această perioadă, pe segmentul respectiv au circulat în medie aproximativ două milioane de vehicule (autoturisme, camioane și motociclete).

Până în prezent, autoritățile nu au transmis date cu privire la valorile medii cu care s-a depășit limita legală și nici care a fost cea mai mare viteză înregistrată.

Prioritatea autorităților

Suma totală generată din aceste sancțiuni rămâne deocamdată necunoscută. Agenția Centrală de Colectare Judiciară (CJIB) nu a putut preciza cu cât a contribuit acest val de amenzi la bugetul statului.

Totuși, reprezentanții Parchetului olandez au reafirmat că prioritatea camerelor nu este una de natură financiară.

„Scopul controlului vitezei medii nu este de a colecta bani, ci de a crește siguranța rutieră. Funcționează! Ne așteptăm ca traficul pe acest tronson să devină semnificativ mai calm și, prin urmare, mai sigur”, a transmis Parchetul din Olanda.

Sistemul va funcționa și pe sensul opus

Șoferii care circulă pe ruta inversă, dinspre Nootdorp către Zoetermeer (în direcția Utrecht), vor fi și ei monitorizați în viitorul apropiat. Un sistem similar a fost deja instalat pe marginea șoselei pentru a măsura viteza atât pe timp de zi, cât și de noapte.

Echipamentele de pe sensul opus aparțin însă unui alt furnizor, iar Serviciul Public de Procuratură a anunțat că acestea vor deveni complet operaționale pe parcursul acestui an, fără a fi avansată încă o dată calendaristică exactă.