Zeci de polițiști, eliberați din funcție

Zeci de polițiști ies din sistem după ce contractele lor vor înceta. Este vorba despre agenți care activează în structurile de ordine publică din anul 2022, fiind angajați pe o perioadă determinată, de 3 ani.

„La data de 1 octombrie 2025, raporturile de serviciu a zeci de polițiști angajați în anul 2022, pe perioadă determinată de 3 ani, vor înceta. Acești polițiști activează în structurile de ordine publică, structuri care reprezintă coloana vertebrală a Poliției Române”, precizează Sindicatul Europol, într-un comunicat de presă.

Ei avertizează că: „plecarea lor din sistem ar reprezenta o lovitură extrem de grea pentru capacitatea instituției de a răspunde nevoilor de asigurare a ordinii și liniștii publice, atât de necesare în aceste momente de dificultate socio-economică pe care o traversează România”.

Plecarea lor ar putea duce la un blocaj instituțional și operativ în Poliția Română

Sindicatul Europol susține că a atras atenția „de nenumărate ori” asupra faptului că în ultimii ani Poliția Română a fost plasată „pe un făgaș care duce la blocaj instituțional și operativ”.

„Poliția Română are deja un deficit de personal de peste 25%. Eliminarea suplimentară a acestor polițiști va adânci un dezechilibru sistemic care pune în pericol siguranța publică. Este de remarcat și faptul că formarea profesională a acestor polițiști a presupus ani de muncă, resurse financiare și logistice uriașe din partea Statului Român, iar  simpla renunțare la acești oameni ar însemna o risipă de neacceptat”, a adăugat sursa citată.

Recomandări
Sindicatul Europol susține că „există soluții multiple și variate” pentru rezolvarea rapidă a acestei probleme.

„Este nevoie însă, de asumare, responsabilitate și interes pentru rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă instituția. Adică de tot ceea ce «top managerii» Poliției Române și ai MAI au dovedit că nu au”, mai precizează ei.

Reprezentanții Sindicatului Europol susțin că au solicitat Inspectoratului General al Poliției Române, dar și Ministerului Afacerilor Interne, „să își asume de urgență inițierea demersurilor legislative care să permită încadrarea pe perioadă nedeterminată a acestor polițiști”.

„Interesul public și siguranța cetățenilor nu pot fi negociate sau amânate. Polițiștii deja formați trebuie menținuți în sistem. Timpul rămas este extrem de scurt, iar pasivitatea decidenților va însemna un eșec cu consecințe greu de reparat”, concluzionează echipa Sindicatului Europol.

