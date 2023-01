Câinii au intrat în țarcul oilor, împrejmuit cu gard și au ucis 65 de mioare.

„Pe la ora 10 am dat drumul la oi la saivan, să mănânce, și au venit 10 câini mari și le-au făcut praf. 67 de oi mi le-au făcut praf. Au fost câini, nu alte animale sălbatice, câini albi și de toate neamurile. Îi plin satul de câini”, a declarat pentru sursa citată Mihai Popa, proprietarul animalelor.

Omul spune că a anunțat toate autoritățile, iar primul ajuns la locul indicat a fost medicul veterinar din sat. Acesta spune însă că, în afară de a preleva probe și a constata situația, nu poate face nimic.

„(…) Primăria trebuie să aibă contract de ecarisare, nu știu dacă are sau nu. Am sunat la DSV, nu e aici medicul de zonă, am sunat la poliția animalelor, mi s-a spus că nu e de competența lor. Nu putem să îngropăm cadavrele, că mâine vin de la Mediu și ne amendează”, a precizat pentru opiniatimisoarei.ro medicul veterinar Mihăiță Beslia.

Polițiștii ajunși la saivan au început cercetările.

„La data de 15 ianuarie 2023, politiștii timișeni au fost sesizati cu privire la faptul că în extravilanul localitatii Giroc au fost găsite cadavrele a 65 de ovine.

Oamenii se tem că patrupedele fără stăpân ar putea să atace copii sau bătrâni pe stradă. Ei spun că pe raza comunei Giroc sunt abandondați frecvent câini, iar numărul lor crește de la o lună la alta.

