Cei doi lideri au discutat despre „coordonarea pozițiilor” cu privire la formula de pace propusă de Kiev care să pună capăt războiului, despre viitorul summit NATO din Lituania, garanțiile de securitate, inițiativa de la Marea Neagră privind cerealele, reconstrucția Ucrainei, precum și despre contractele din domeniul apărării, a precizat Zelenski, într-un mesaj publicat pe conturile sale de socializare.

Finishing a busy day in Türkiye 🇹🇷. Talks with President @RTErdogan. Coordination of positions on the #PeaceFormula, the @NATO Summit, security guarantees and the grain initiative. Reconstruction of Ukraine, defense contracts between our companies.