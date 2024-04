„Ucraina condamnă atacul Iranului asupra Israelului cu ajutorul rachetelor şi dronelor Shahed. Noi cunoaştem foarte bine oroarea atacurilor similare ale Rusiei, care foloseşte aceleaşi drone Shahed şi rachete ruseşti, aceleaşi tactici de atacuri aeriene în masă”, a scris Zelenski, pe X.

„Trebuie depuse toate eforturile pentru a preveni o nouă escaladare în Orientul Mijlociu. Acţiunile Iranului ameninţă întreaga regiune şi întreaga lume, la fel cum acţiunile Rusiei ameninţă cu un conflict mai mare, iar colaborarea evidentă dintre cele două regimuri în răspândirea terorii trebuie să se confrunte cu un răspuns hotărât şi unit din partea lumii”, a arătat liderul ucrainean.

„Sunetul dronelor Shahed, un instrument al terorii, este acelaşi pe cerul Orientului Mijlociu şi al Europei. Acest sunet trebuie să servească drept un semnal de alarmă pentru lumea liberă, demonstrând că doar unitatea şi hotărârea noastră pot salva vieţi şi preveni răspândirea terorii în întreaga lume”, mai spune liderul ucrainean.

Liderul de la Kiev a insistat că „este esenţial ca în Congresul Statelor Unite să se ia deciziile necesare pentru a consolida aliaţii Americii în acest moment critic”.

O lege care prevede furnizarea de ajutor militar american semnificativ pentru Ucraina, de 60 de miliarde de dolari, și pachet cu un ajutor militar de 14 miliarde de dolari prevăzut pentru Israel, este blocată în Congres din cauza divergenţelor dintre republicani şi democraţi.

Ukraine condemns Irans attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.



Every effort must be made to prevent…