A fugit în 2020

Încă nu sunt clare circumstanțele în care Takieddine a decedat. Intermediarul franco-libanez s-a aflat în centrul procesului lui Nicolas Sarkozy în afacerile libiene.

Urmărit penal în Franța, condamnat la cinci ani de închisoare cu mandat de arestare preventivă în așa-numita afacere Karachi, el a fugit în Liban în iunie 2020, o țară care nu își extrădează cetățenii.

Într-un interviu acordat în 2016 publicației de investigație Mediapart, Takieddine a afirmat că a transportat personal valize cu până la 5 milioane de euro, în numerar, de la Tripoli la Ministerul de Interne francez, în perioada 2006–2007, când Sarkozy era ministru.

Ulterior, declarația a fost retrasă, apoi reafirmată, ceea ce a generat o anchetă paralelă pentru presupusă influențare a martorilor.

Astfel, atât Sarkozy, cât și soția sa, artista Carla Bruni, au fost puși sub acuzare preliminară pentru presiuni asupra unui martor – dosar aflat încă în fază de instrucție.

Pedeapsa primită de Nicolas Sarkozy, după ce a fost găsit vinovat în dosarul campaniei electorale din 2007

Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare de instanța care a dispus și încarcerarea sa iminentă pentru constituire de grup infracțional în cazul finanțării libiene a campaniei sale electorale din 2007, devenind astfel primul fost președinte care ajunge după gratii, anunță AFP.

Tribunalul penal din Paris a însoțit condamnarea sa de un ordin de arestare amânat, cu executare provizorie, ceea ce înseamnă că va fi citat în termen de o lună de către parchet, care îi va comunica data încarcerării.

Un eventual apel al fostului președinte Nicolas Sarkozy nu va suspenda această măsură de siguranță, el fiind găsit vinovat pentru constituirea unui grup infracțional.

Traseul dosarului în instanță

Pe 30 septembrie 2021, Nicolas Sarkozy a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale. În martie, Nicolas Sarkozy fusese condamnat la alți trei ani de închisoare, dintre care unul cu executare, într-un dosar de corupție și trafic de influență.

Fostul președinte a fost acuzat că a cheltuit în jur de 22,5 milioane de euro – de două ori mai mult decât limita admisă de legea franceză – în campania pentru alegerile pierdute în cele din urmă în fața lui Francois Hollande.

În mai 2023, Nicolas Sarkozy, președinte între 16 mai 2007 și 15 mai 2012, a fost pus sub acuzare, împreună cu alţi 12 foşti oficiali, pentru „corupţie pasivă” şi finanţarea ilegală din Libia a campaniei sale electorale din 2007.

Sarkozy i-ar fi lăsat cu bună ştiinţă pe colaboratorii săi apropiaţi şi intermediari să „acţioneze pentru a obţine sau a încerca să obţină” de la regimul condus de Muammar Gaddhafi „sprijin financiar în vederea finanţării campaniei sale electorale din 2007”, în valoare de mai multe milioane de euro.

Fostul şef de stat a negat permanent acuzaţiile din acest dosar, deschis în 2013 şi în care mai sunt acuzaţi, între alţii, foştii miniştri Eric Woerth şi Brice Hortefeux şi fostul său şef de cabinet, Claude Gueant.

În octombrie 2023, Sarkozy a fost pus sub acuzare într-un dosar legat de manipularea martorilor în ancheta privind suspiciunile potrivit cărora campania sa pentru alegerile prezidențiale din 2007 a fost finanțată de regimul lui Muammar Gaddafi.

Precedent în istoria Franței

Sarkozy nu este singurul președinte francez condamnat. Predecesorul său, Jacques Chirac, a fost găsit vinovat de corupție în 2011, la patru ani după ce a părăsit funcția. Aceste cazuri marchează momente importante în istoria politică recentă a Franței, punând sub semnul întrebării integritatea unor foști lideri ai țării.









