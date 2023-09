Incidentul s-a petrecut marți, 19 septembrie, în jurul orei 11.30. Fredriksson și Zdolesek tocmai coborâseră din mașină pentru a filma.

„De data asta am fost norocoși. Drona de atac rusă a lovit în haionul mașinii. Din fericire, nimeni nu mai era în interior”, a explicat Fredriksson.

„Așa arată viața a milioane de oameni în Ucraina. Mereu, în pericol constant”, a adăugat jurnalistul.

Mașina și echipamentul video au fost distruse, după cum arată imaginile de la fața locului.

Swedish TV4 team targeted by a Russian drone in Stepnohirsk, Zaporizhzhia. Reporter Johan Fredriksson & photographer Daniel Zdolsek got out of the car to film when it was hit by drone. Another deliberate attack on journalists, despite them wearing vests and helmets clearly marked… pic.twitter.com/GlKN6RtVVf