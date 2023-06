„Scriam la început de an că un angajat român cu salariu minim contribuie lunar la stat cu 280 de lei pentru sănătate, ceea ce la final de an înseamnă 3.300 de lei”, amintește jurnalista, care se întreabă dacă primesc toți salariații „servicii medicale de cel puţin 3.000 de lei pe an fără să plătească sau să aştepte luni întregi într-un sistem de stat, unde şi să te programezi e greu”.

„Încerc de câteva zile să-mi fac o programare la ortopedie la Spitalul Universitar. Nu răspunde nimeni la ambulatoriu… Am sunat la urgenţe. Mi-a făcut legătura la ortopedie. A sunat şi a închis”, dă jurnalista ca exemplu cazul recent al unui coleg.

De asemenea, ea prezintă mai multe situații, inclusiv una personală, în care investigații medicale scurte au fost taxate cu tarife costisitoare inclusiv pentru persoane „cu venituri medii sau peste”.

„Am plătit 300 de lei consultaţia în privat la ortoped pentru tatăl meu, care a durat 10 minute, deci 30 de lei pe minut. Tot de banii aceştia am aflat că trebuie făcut şi RMN, 550 de lei. Total – 850 de lei dintr-un foc, într-o singură zi, o treime din pensia pe o lună întreagă a unui om care a cotizat la stat 32 de ani”, relatează Georgiana Mihalache experiența personală.

Recomandări Viitorul sună bine? De ce tehno-politica și iluzia bulei întind până la rupere coarda democrației

Și vine și cu alte cazuri despre care spune că a auzit „în ultima lună de la persoane stabile financiar”: „Am plătit 350 de lei pe o ecografie care a durat 5 minute, doctorul voia să plătesc şi consultaţia de 250 de lei fără să fi întrebat nimic”, „am dat 300 de lei pe o consultaţie la dermatologie, mi se pare enorm”, „l-am programat pe tatăl meu la consult și costă 450 de lei”.

În același timp, jurnalista atrage atenția asupra faptului că în cazul multor specialități medicale, operatorii privați din sănătate nu colaborează cu CNAS pentru că, spun ei, Casa Națională de Asigurări de Sănătate „decontează prea puţin”. Iar privații justifică prețurile ridicate prin creșterea costurilor „la utilităţi, la aparatura medicală, plus mult discutata inflaţie care a devenit un scut bun pentru a apăra scumpirile”, adaugă Mihalache.

De ce trebuie să ne calculăm fiecare leu şi să înţelegem tot noi inflaţia şi la spital, şi la supermarket, la raionul de lapte, unt, carne sau pâine, şi la restaurant? De când s-a transformat sănătatea dintr-un drept constituţional, într-un lux, pe banii noştri? Georgiana Mihalache, ZF:

