Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”

Foto: Superliga. Assad Al Hamlawi este unul dintre jucătorii transferați pe „Ion Oblemenco” în această vară, o mutare care s-a dovedit a fi inspirată

Universitatea Craiova a început noul sezon din Superliga fără câteva dintre numele importante ale vestiarului în sezoanele trecute, Alexandru Mitriță și Andrei Ivan, dar cu fețe noi, gata să pornească lupta către un titlu mult visat și așteptat cu ardoare în Bănie. Assad Al Hamlawi este unul dintre jucătorii transferați pe „Ion Oblemenco” în această vară, o mutare care s-a dovedit a fi inspirată, realizată datorită unui alt jucător din lotul lui Mirel Rădoi, Tudor Băluță. Să-l cunoaștem mai bine pe fotbalistul palestinian din atacul Craiovei.