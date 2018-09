20 de ani de Google. Incredibila poveste: din garaj, până la valoarea unei țări

Larry și Sergey schimbă numele serviciului din BackRub în Google și înregistrează domeniul Google.com în 15 septembrie 1997. Numele Google este un joc de cuvinte pornind de la cuvântul „googol' – un termen matematic care se referă la un număr format cifra 1 urmată de 100 de zerouri.

Nașterea propriu-zisă a lui Google are loc într-o zi de septembrie în 1998. Pe 1 august 1998, se naște primul doodle, când Sergey și Larry modifică logo-ul Google pe pagina de start pentru a anunța că se duc la festivalul Burning Man. De atunci și până în prezent, Google a publicat peste 2000 de doodle-uri.

În luna septembrie a lui 1998, Google își instalează biroul în garajul lui Susan Wojcicki (în prezent CEO YouTube) de pe Santa Margarita 232, Menlo Park.

Pe 4 septembrie 1998, sunt depuse actele pentru înregistrarea companiei Google. Larry și Sergey deschid un cont în numele companiei și înregistrează prima sumă de la investitori – Andy Bechtolsheim, care a finanțat Google chiar înainte de a exista compania.

Andy Bechtolsheim le-a dat celor doi tineri 100.000 de dolari pentru a-și putea lansa compania. Drept răsplată, acesta este acum miliardar în dolari. Andy a mai avut încă din 1982 o companie, Sun Microsystems.

27 septembrie – dintr-un motiv încă neexplicat, Google alege să-și serbeze oficial ziua în această zi.

La nici un an după ce s-a lansat, în 1999, Google crește și nu mai are loc în garaj. Astfel că, pe 22 august 1999 Google se mută în primul sediu din Mountain View – la adresa 2400 E. Bayshore. În 2004 sediul se mută în cel pe care-l deține și acum – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. În prezent, Google are birouri în peste 160 de orașe din peste 60 de țări, și peste 80.000 de angajați.

2000 este anul în care compania face primii pași către un business global, iar pe 9 mai 2000, este lansat Google în primele 10 versiuni de limbă: franceză, italiană, suedeză, finlandeză, spaniolă, portugheză, olandeză, norvegiană și daneză.

În data de 26 iunie 2000 – Google ajunge să indexeze 1 miliard de pagini și devine astfel cel mai mare motor de căutare din lume. Patru luni mai târziu, pe 23 octombrie 2000, Google lansează Google AdWords, un serviciu care ajută oamenii să intre în contact cu afacerile online.

Anul 2001 vine și el cu inovații pentru Google, iar undeva după jumătatea anului, mai precis, în 28 iulie, se lansează Google Image Search, căutarea de imagini. Sursa de inspirație pentru acest produs a fost Jennifer Lopez și a sa faimoasă rochie verde cu care a apărut la ceremonia de decernare a premiilor Grammy din anul 2000.

După această lansare, pe 6 august, Eric Schimdt este numit CEO Google, iar pe 20 decembrie sunt publicate primele topuri ale celor mai populare căutări pe Google în decursul unui an – Google Zeitgeist, cum se numeau atunci. Dacă vreți să vedeți ce se căuta în 2001, dați clic AICI!

La aproape 4 ani de la naștere, pe 23 septembrie 2002, le lansează Google News, iar în ianuarie 2003, Google intră în vorbirea curentă. Membrii American Dialect Society votează „google' ca fiind cel mai utilizat cuvânt al anului 2002 (în Statele Unite). Este utilizat drept verb, cu sensul de „a căuta pe Google”.

În 17 decembrie 2003 se lansează Google AdSense.

În 2004, chiar pe 1 aprilie – Google lansează Gmail. Multă lume nu a crezut, anunțul fiind făcut chiar de Ziua Păcălelilor. În prezent, Gmail are 1,4 miliarde de utilizatori. În 19 august Google se listează la bursă. Sunt oferite aproape 20 milioane de acțiuni, la prețul de $85 fiecare. Astăzi o acțiune bursă este evaluată la peste 1000 de dolari. În prezent, Google valorează 827 de miliarde de dolari, adică de 4 ori mai mult decât PIB-ul României.

Pe 8 februarie 2005 – Google Maps devine disponibil pentru toată lumea. În prezent Google Maps are peste 1 miliard de utilizatori activi. În același an, pe 28 iunie, Google lansează Google Earth – serviciul care oferă imagini satelitare, iar pe 11 octombrie, se lansează Google.org, aripa filantropică a Google. Așa se termină pentru Google „cei 7 ani de acasă'.

Youtube intră în portofoliul Google

În 2006, YouTube intră în portofoliul Google, iar pe 13 aprilie, se lansează Google Calendar, două săptămâni mai târziu, pe 28 aprilie se lansează prima versiune a Google Translate: Statistical Machine Translation. În prezent, Google Translate traduce 143 de miliarde de cuvinte în fiecare zi pentru mai mult de 500 milioane de utilizatori, în peste 100 de limbi.

La alte trei luni (28 august), se lansează Google Apps, în prezent cunoscută sub numele de G Suite. Astăzi, aceasta suprinde Gmail, Docs, Sheets, Slides, Calendar, Hangouts, Forms, Keep, Sites, Cloud Search, Jamboard și App Maker, având 4 milioane de clienți business-uri.

În 9 octombrie – Google anunță achiziția Youtube. În prezent, Youtube are peste 1,9 miliarde de utilizatori conectați, cu peste 400 de ore de video încărcate în fiecare minut.

În 27 mai 2007, Google lansează Street View în 5 orașe din Statele Unite: New York, San Francisco, Miami, Las vegas și Denver. Azi, Steet View acoperă 85 de țări. Anul acesta, Google a cartografiat pentru prima oară Delta Dunării, ocazie cu care ziarul Libertatea a fost lăsat în premieră națională să filmeze aparatura cu care se face cartografierea și actualizarea hărților din Google Maps și Street View.

Apare Android

În 2008, adică acum un deceniu, își fac intrarea Chrome și Android. Astfel că, în 11 martie, Google achiziționează DoubleClick, serviciul pentru agențiile de publicitate și publisheri. În 4 septembrie, Google Chrome devine disponibil pentru download. În prezent există peste 2 miliarde de browsere Chrome active în toată lumea.

Iar pe 23 septembrie – T Mobile prezintă G1, primul telefon cu sistemul de operare Android. În prezent sunt disponibile în piață peste 24.000 de dispozitive diferite care rulează cu Android, de la 1300 de branduri, și peste 2 miliarde de dispozitive active cu Android.

În 7 iulie 2009, se lansează Chrome OS, sistemul de operare pentru laptopuri

SF-ul mașinilor fără șofer

În 2010, Google trece pe SF-uri, iar în ianuarie ia naștere divizia Google [x], cea responsabilă cu proiectele ieșite din comun – „moonshots': tehnologii ce par de domeniul SF, care își propun să îmbunătățească viața și lumea în care trăim. Primele proiecte includ mașinile care se conduc singure, Google Glass sau Google brain. [x] este acum parte din Alphabet. Tot în ianuarie, pe data de 5, compania lansează primul telefonul dezvoltat de Google: Nexus One. În 20 aprilie, Google anunță că a început dezvoltarea tehnologiei pentru mașinile fără șofer. În prezent, Waymo, compania care se ocupă cu acest lucru, este parte distinctă în Alphabet

2011 – Artă și zbor

1 februarie – Se lansează Google Art Project, proiectul care aduce arta în lumea digitală, cu tururi virtuale ale muzeelor și picturi la rezoluție foarte mare. În prezent se numește Google Arts & Culture și cuprinde peste 1500 de muzee din peste 70 de țări, printre care și România.

15 iunie – este lansat în piață primul laptop Chromebook

13 septembrie – își ia zborul Google Flights, serviciul de căutare al zborurilor. În prezent este disponibil în peste 69 de țări, printre care și România

2012 – Google Play

24 aprilie – Google prezintă Google Drive, locul unde sunt stocate toate fișierele fiecărui utilizator, accesibile de pe orice dispozitiv și care pot fi împărtășite în mod sigur. În prezent, Drive are peste 1 miliarde de utilizatori lunar.

6 martie – Este lansat Google Play, locul unde se găsesc aplicațiile și jocurile de Android, muzică, filme, cărți și multe altele. Google Play are peste doua miliarde de dispozitive active care îl accesează lunar, din peste 190 de țări.

2013 – Chromecast

24 iulie – se lansează Chromecast, un dispozitiv cu care conectezi telefonul, tableta, desktop-ul sau laptopul la ecranul televizorului

14 iunie – Google X prezintă proiectul Loon, cel prin care oferă internet în zonele izolate, cu ajutorul unor baloane. Un cioban din Noua Zeelandă, Charles Nimmo, este primul om care se conectează la internet în acest fel.

2014 – Android Wear

18 martie – Google prezintă prima versiune a Android Wear (în prezent Wear OS), sistemul de operare pentru ceasuri inteligente.

1 iunie – Se lansează Cardboard, un dispozitiv simplu și accesibil pentru realitate virtuală dedicat telefoanelor mobile.

25 iunie – Sunt prezentate Android TV (sistem de operare pentru televizoare) și Android Auto (pentru mașini). În prezent există peste 100 de parteneri Android TV și peste 500 de modele de mașini utilizează Android Auto

2015 – G, o literă din „Alphabet”

28 mai – se lansează Google Photo, arhiva fotografiilor și video-urilor personale. În prezent, peste 500 milioane de oameni din toată lumea utilizează Google Photos în fiecare lună, iar peste 1,2 miliarde de fotografii și video-uri sunt încărcate în fiecare zi.

10 august – Larry Pages prezintă noua companie Alphabet, care va include Google și celelalte companii subsidiare care se ocupau de diferite tehnologii. Sundar Pichai devine CEO-ul Google.

2016 – Inteligența artificială intră în prim plan

27 ianuarie – Deepmind, o companie a Alphabet, prezintă AlphaGo, un sistem AI care devine primul computer care învinge un jucător profesionist la jocul de Go

18 mai – Este prezentat Google Assistant, un asistent digital, bazat pe inteligență artificială, care mai târziu va însoți utilizatorii pe dispozitivele cu Android

4 octombrie – Google anunță Pixel, primul telefon realizat complet de Google. Este prezentat primul Google Home, o boxă cu activare vocală, care încorporează sistemul Google Assistant