Era afectată psihic și i-a ameninţat cu pistolul, a confirmat Departamentul şerifului din Los Angeles pentru The Hollywood Reporter, citat de dailymail.co.uk.



Ofiţerii de la secţia din Pasadena au dat curs, la prânz, unei solicitări a actriţei, în vârstă de 49 de ani. Când au mers la locuinţa acesteia, pentru a face unele verificări, Marquez avea convulsii şi a fost cerut ajutor medical, mai ales că – la un moment dat – aceasta a devenit necooperantă şi părea să sufere de probleme psihice.

A fost chemat chiar și un medic de la serviciul de boli mintale din Los Angeles, care a vorbit cu Marquez aproape 90 de minute, timp în care ea ar fi îndreptat un pistol către poliţişti.

A fost împuşcată şi transportată la un spital local, unde i-a fost declarat decesul. Ulterior, autorităţile au verificat mai târziu şi spun că arma era un pistol cu bile.

Actriţa era cunoscută pentru că a jucat rolul asistentei Wendy Goldman în primele trei sezoane ale serialului „ER”, difuzat de NBC.

În octombrie anul trecut, ea l-a acuzat pe George Clooney, prin intermediul unor mesaje publicate pe Twitter, că a contribuit la îndepărtarea ei, după ce a dezvăluit presupuse comportamente indecente ale bărbaţilor care au jucat alături de ea în „ER”. Ulterior, el a dezmințit totul:



„Nu am ştiut că Vanessa era pe ‘lista neagră’. O cred pe cuvânt. Nu am fost scenarist sau producător sau regizor al serialului. Nu am avut nicio legătură cu distribuţia. Am fost doar actor. Dacă i s-a spus că am fost implicat în orice decizie cu privire la cariera ei atunci a fost minţită”, a precizat cel mai bine plătit actor în 2018, într-un comunicat transmis anul trecut, pe 13 octombrie.