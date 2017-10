Un nou scandal lovește Hollywood-ul! George Clooney este acuzat de complicitate la hărțuire sexuală și rasială

Vanessa Marquez, una din actrițele din serialul „ER”, susține că a fost hărțuită pe platourile de filmare ale seriei NBC. George Clooney și alte vedete ale show-ului au făcut parte din oamenii care au trecut-o pe actriță pe o „listă neagră” pentru că s-a plâns de ce i se întâmpla.

Vanessa Marquez a interpretat rolul asistentei Wendy Goldman în 27 de episoade ale seriei, între anii 1994 şi 1997. Actrița a susţinut pe Twitter că a fost hărţuită sexual şi rasial de unele dintre vedetele serialului. Actorul Eriq La Salle şi un cameraman ar fi încercat să o pipăie în părţile intime, iar actorii Anthony Edwards, Noah Wyle şi Julianna Margulies foloseau zilnic insulte cu caracter rasial atunci când i se adresau, potrivit agerpres.ro.

Dezvăluirile Vanessei vin după ce actrița a fost enervată de „ipocrizia” lui Clooney, care a luat poziţie în cazul abuzurilor sexuale comise de Harvey Weinstein.

George Clooney l-a condamnat pe mogulul Harvey Weinstein, spunând că acest tip de comportament este de neiertat, adăugând că „realitatea este că aceasta este o problemă adânc înrădăcinată în societatea noastră”.

„Am luat masa, am fost împreună, am avut și divergențe. Dar pot să vă spun că n-am văzut niciodată vreun comportament neadecvat la el.” Într-un interviu recent, Clooney a făcut dezvăluiri despre Weinstein: „O grămadă de oameni pe care îi știu ar spune,” Da, Harvey este un câine „sau” Harvey a hărțuit fete „, dar din nou, acesta este un lucru foarte diferit. „Aceasta este hărțuire la un nivel foarte înalt. Nu este vorba doar despre Hollywood, ci despre noi toți – de fiecare dată când vedem pe cineva care folosește puterea și influența pentru a profita de pe urma altcuiva fără putere și influență și nu vorbești, este complice.”, a adăugat Geroge Clooney.

Vanessa Marquez a postat pe Twitter un mesaj prin care condamnă imparțialitatea lui Clooney.

„Clooney a intervenit ca eu să ajung pe lista neagră atunci când am avut curajul să vorbesc despre hărţuirile de pe platourile de filmare ale seriei ER. Femeile care nu acceptă aceste abuzuri şi refuză acest joc, îşi pierd cariera. Eu mi-am pierdut cariera”, a declarat ea.

După declarațiile Venessei, George Clooney, a solicitat un drept la replică din partea publicației TheWrap.

„Nu am știut că Vanessa (Marquez) a fost trecută pre vreo listă neagră. O cred însă pe cuvânt. Eu nu am fost nici scenarist, nici producător și nici regizorul acelei serii. Nu am avut nicio legătură cu hotărârile luate privind actorii din distribuție. Eu am fost un actor și doar un actor. Dacă ea susține că am avut eu vreo legătură cu luarea unor decizii privind cariera ei, atunci a fost mințită. Faptul că nu aveam cum să-i afectez cariera este dublat doar de faptul că nici nu i-aș fi făcut așa ceva, chiar dacă aș fi putut”, a susținut actorul.

