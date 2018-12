Rudele susțin că medicul Teodor Zavate de la Spitalul Municipal Motru ar fi vinovat de moartea pensionarului. Oamenii spun că fostul manager la unității medicale nu a făcut nimic pentru a-l transfera pe bătrân la o altă unitate medicală pentru a fi operat de urgență.

De cealaltă parte, medicul se apără spunând că a încercat să-l transfere pe bărbat, considerându-se o victimă a sistemului, notează Adevărul.

Nicolae Danciu locuia singur în comuna Mătăsari și lucrase o viață în minerit până când a suferit un accident de muncă. Daniela Voinescu, fiica lui, spune că tatăl ei a fost în spital de două ori în viață – prima oară când a suferit o fractură din cauza accidentului de muncă și, în urmă cu o săptămână, când a ieșit din spital în coșciug.

Femeia lansează acuzații grave la adresa medicului Zavate. Daniela Voinescu susține că doctorul i-ar fi cerut să-și ducă tatăl cu mașina personală la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Târgu Jiu, după ce rănile provocate de degerături îi fuseseră bandajate la Spitalul Municipal Motru.

„Încă sunt revoltată de tot ceea ce s-a întâmplat şi nu îmi vine să cred. Era pentru a doua oară internat în spital şi nu îmi vine să cred că după o viaţă eşti tratat cu atâta indiferenţă, nesimţire şi nepăsare. Tatăl meu locuia singur şi ne-a anunţat poşta că nu şi-a mai ridica corespondenţa. Fratele meu s-a dus vineri dimineaţa să vadă care este situaţia şi l-a găsit căzut. Prezenta degerături, picioarele fiindu-i negre. A anunţat ambulanţa şi l-a duc către Motru, pentru că aşa e procedura, să fie dus la spitalul cel mai apropiat. Am ajuns la Motru în jurul orei 15,00. Tatăl meu era cooperant şi nu credeam că este într-o situaţie atât de gravă. Ne-a spus că a căzut şi că nu s-a mai putut ridica. Nu avea telefon. Părinţii mei sunt despărţiţi şi nu aveam o relaţie bine legată. Eu am rămas cu mama. Noi am încercat să salvăm o viaţă de om. Şi un om pe stradă dacă era, făceam acelaşi lucru. Medicul Zavate ne-a spus că piciorul este foarte grav şi că trebuie amputat, dar că el nu poate urma procedura asta acolo şi că, dacă vrem, să-l luăm în maşina personală şi să-l ducem la urgenţe la Târgu Jiu”, a povestit femeia.

Îndoliată, fiica susține că a refuzat propunerea medicului Zavate deoarece tatăl ei avea o rană deschisă.

„«Nu, că ambulanţă nu îmi dau ăştia de la Târgu Jiu, mă refuză şi îmi spun să-l fac eu aici», asta ne-a spus medicul Zavate. Am început să mă panichez când mi-a spus că-l pierd până luni, dacă nu se intervine de urgenţă. Am fost la managerul de acolo şi mi s-a spus că o să se rezolve. A venit doamna doctor Khraibani (n.r. – fost deputat PSD) şi ne-a spus că discută cu cei de la Târgu Jiu şi că este în regulă. În acea zi mai avuseseră un caz de înjunghiere care fusese trimis la Târgu Jiu. Am plecat acasă, la Târgu Jiu, iar seara am sunat la urgenţe, la Motru. Mi s-a spus că luaseră legătura cu doctorul Neagu de la Târgu Jiu, care le-a spus că procedaseră bine şi că este sub tratament, iar că a doua zi, sâmbătă, va intra medicul Zavate de gardă şi îl va trimite la Târgu Jiu”, a mărturisit Daniela Voinescu, conform sursei citate.

În pofida asigurărilor pe care le primise, tatăl ei nu a fost transferat la Spitalul din Târgu Jiu.

„Sâmbătă, la prânz, m-am dus la Spitalul din Târgu Jiu, dar tatăl meu nu era acolo. Am sunat la urgenţe la Motru, dar mi s-a închis telefonul spunându-mi-se că sunt urgenţe şi că nu stau de discuţii la telefoane. Am fost din nou la spitalul din Motru. Am ajuns la ora 15,00, iar o oră am stat să-l găsesc pe medicul Zavate prin spital. A venit şi m-a întrebat ce am rezolvat. Doctorul Zavate nici măcar nu-l văzuse pe tatăl meu. Mirosea din capătul culoarului atunci când am intrat, în acest hal îi putrezise carnea. A vorbit la Târgu Jiu şi mi-a spus că va fi trimis acolo. Am stat două ore la uşă, aşteptând o ambulanţa. Pe la ora 18,00 a ieşit asistentul să-mi spună că nu-l mai primeşte asistentul, că l-au refuzat. Mi s-a spus că avem două variante: îl lăsăm la Motru sau îl luăm la Târgu Jiu cu maşina personală, să spunem că l-am bandajat acasă şi să-l ducem la urgenţe. I-am întrebat ce fac dacă se întâmplă ceva pe drum, cum procedez? Asta mă învăţau mereu. Am apelat la unele cunoştinţe, dar în ciuda tuturor insistenţelor nu s-a reuşit transferul în seara zilei de sâmbătă”, a precizat femeia.

Pensionarul a fost transferat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu abia luni dimineaţa, când era, însă, prea târziu.

„Abia luni dimineaţa am reuşit să facem transferul la Târgu Jiu, unde a fost preluat de medicul Niculescu, la Târgu Jiu. Când a venit ambulanţa cu el, la ora 12,00 trăgea să moară. L-am întrebat pe ambulanţier dacă-i aprind o lumânare şi mi-a spus că nu are nimic. După două ore m-a sunat medicul Niculescu, că este foarte grav şi că sunt două variante: intră în operaţie de urgenţă, încercând cu şase de 1% să-l salvăm sau moare în câteva ore din cauza şocului septic în care se află. Mi-am dat acordul de amputare de ambele picioare, pentru a încerca să-l salvăm. Ne-a sunat după o jumătate de oră, că a făcut stop cardio-respirator la puţin timp după ce i s-a administrat anestezicul. Medicul Niculescu ne-a spus că trebuie intervenit de urgenţă de vineri, iar starea lui era alterată şi din cauza unor alte afecţiuni, pentru că avea probleme şi la plămâni”, a povestit fiica bătrânului.

Revoltată, Daniela Voinescu spune că va depune o plângere penală împotriva medicului Zavate, pe care îl va reclama şi la Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor.

„Nu se poate aşa ceva. Nu am crezut că, plătind de o viaţă la un sistem de sănătate, te poate trata cu atâta indiferenţă, deşi le spuneam în spital că moarte până luni şi că trebuie să facă ceva. Au ridicat din umeri. Ţipam la ei vineri seara pe holurile spitalului. Au spus că mă dau afară cu paza. Urmează să iau legătura cu un avocat şi să fac toate demersurile: plângere la Parchet, la Colegiul Medicilor şi la Ministerul Sănătăţii. O viaţă s-a pierdut, dar vreau ca altele să fie salvate. Sunt de acord cu dublarea salariilor, cu triplarea salariilor medicilor, dar când sunt acolo opt ore să facă tot ce le stă în putinţă ca să salveze oamenii. Este şocant pentru tine să vezi cât eşti de neputincios în faţa sistemului. (…) Cum pot să stau eu liniştită când mâine poate ajung eu la spital sau copilul meu, iar ei să-mi spună «Asta e»”, a spus Daniela Voinescu.

De cealaltă parte, medicul Teodor Zavate a spus inițial că nu îl putea opera pe bătrân vineri pentru că era sfârșitul programului, iar anestezistul era în concediu. Ulterior, cadrul medical a susținut că le-a spus rudelor că bărbatul trebuia operat urgență. Apoi, a explicat că în cazurile de degerături este nevoie de o perioadă de şapte zile pentru delimitarea zonei afectate:

„A venit vineri, spre sfârşitul programului, în jur de două fără un sfert, într-o stare de marasm, care înseamnă ceva de Auschwitz, plin de urină şi fecale, cu urme de insecte, plus cangrenă umedă şi degerăturile la picioare. La stângu’, trauma era totală şi de asta am spus că trebuia amputaţie de atunci. Părerea mea că nu scapă. Am prezentat situaţia familiei. (…) De atunci le-am spus, dacă puteţi să obţineţi aşa … au încercat pe la Rovinari (n.r. – spitalul unui oraş mai mic decât Motru). Le-am spus că nu îl vor lua. La spitalul din Motru nu putea fi operat pentru că, unu, ieşeam din tură şi doi, anestezistul era în concediu. Deci, nu aveam anestezist. El trebuia, oricum, pregătit. În boala aceasta se pregăteşte. Asta ţine de fiecare, ce protocol există. O pregătire preoperatorie trebuia. Putea să moară şi vineri, dacă era operat, şi sâmbătă putea să moară în operaţie. Era o agresiune. Oricum se intervenea pe semnătură. Există o serie de semnături care trebuie îndeplinite. Nu se putea spune că va fi băgat în operaţie, că nu moare şi că totul va fi bine, mai ales în starea în care era”, a explicat dr. Zavate.

De asemenea, medicul spune că a luat legătura de mai multe ori cu reprezentanții Spitalului din Târgu Jiu, însă primirea pacientului a fost refuzată. Dr. Zavate susține că este o victimă a sistemului. Potrivit acestuia, protocolul prevede că pacientul este transferat la un spital, fără ca acesta să-și dea acceptul, doar dacă i se pune viața în pericol.

Conducerea Spitalului Municipal din Motru a demarat o anchetă.

sursă foto: igj.ro

