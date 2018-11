Acosta l-a enervat pe preşedinte, după ce a insistat asupra subiectului „invaziei” – termenul cu care Trump s-a referit la caravana de potenţiali imigranţi din America Centrală, care se îndreaptă spre frontiera Mexicului cu Statele Unite.

„Să-ţi spun ceva. Celor de la CNN ar trebui să le fie ruşine că lucrezi pentru ei. Eşti o persoană necioplită, îngrozitoare”, i-a răspuns Trump lui Acosta, iar în încheiere l-a acuzat: „Când transmiţi ştiri false, ceea ce CNN face, chiar foarte des, eşti duşmanul poporului”.

Jim Acosta, care s-a mai confruntat şi în trecut cu Trump, a confirmat pe Twitter că i s-a interzis accesul la Casa Albă.

Ive just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit — Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018

CNN a reacţionat la interdicţie, prin intermediul unui comunicat, în care a apreciat remarcile preşedintelui drept „neamericane” şi şi-a susţinut reporterul.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I dont blame him. I know hes just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R — Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei SUA, Sarah Sanders, a declarat – tot pe Twitter – că „Preşedintele Trump crede într-o presă liberă şi aşteaptă şi apreciază întrebările dificile despre el şi despre administraţia sa”.

Sanders l-a acuzat pe Acosta că „a pus mâinile pe o tânără care încerca doar să-şi facă datoria ca intern la Casa Albă”: purtătoarea de cuvânt s-a referit astfel la persoana care a încercat să-i ia microfonul lui Acosta în timpul altercaţiei cu Trump.

President Trump believes in a free press and expects and welcomes tough questions of him and his Administration. We will, however, never tolerate a reporter placing his hands on a young woman just trying to do her job as a White House intern… — Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018

Şeful asociaţiei corespondenţilor de presă de la Casa Albă, Oliver Knox, a declarat, potrivit Agerpres, că suspendarea acreditării lui Jim Acosta este „inacceptabilă” şi constituie „o reacţie disproporţionată faţă de presupusa abatere”.

În cele din urmă, microfonul pentru ziarişti a ajuns de la reporterul CNN la colegul său Peter Alexander, de la NBC, care i-a spus preşedintelui că Acosta este „un reporter harnic”. Trump i-a replicat: „Nu sunt fan nici al tău, ca să fiu cinstit. Nu eşti cel mai bun”.

Anul trecut, Administrația Trump cerea vânzarea CNN. Află care este motivul!

Citește și… Spitalul de urgență cu program redus! Infarctul lui Busu scoate la iveală problemele grave din sistemul de sănătate românesc