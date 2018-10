Ce a făcut Teo Trandafir cu primii bani câștigați

Teo a povestit chiar pe platourile de filmare , cum a fost pentru ea experiența câștigării primului salariu. Se întâmpla în perioada studenției sale, pe vremea când comercializa bilete de odihnă și tratament. Emoția primilor bani obtinuți prin muncă a lăsat-o fără cuvinte, Teo Trandafir savurând victoria cu ciocolată.

În anul 1990 am câstigat primii bani, au fost primii mei bani, din primul salariu. Țin minte ca mi-am cumpărat ciocolată în formă de Moș Crăciun, îmbracat in staniol. Am plans si am mancat-o departe de ochii lumii. Eram fericită că am câștigat primii mei bani. La acea vreme, vindeam bilete de odihnă și tratament. Înainte de asta, vândusem sticlărie, acum treceam la alt nivel. Se întampla în timpul facultății. După Revoluție, studenții la zi au avut voie să se angajeze, înainte de 89, conform legii, nu puteai să fii și angajat, și student. Primul lucru pe care l-am făcut după Revoluție a fost să mă angajez', a povestit Teo Trandafir, prezentatoarea „Vrei sa fii milionar”.

