În schimb, oficialii Poliției Județene Vaslui susțin că tânărul de 30 se ani nu are cazier, și nici nu ar fi cercetat în vreo cauză penală.

Simon Angel Flavin Vidineac a avut însă probleme cu legea pe când era minor. La vârsta de 17 ani, a fost trimis în judecată pentru loviri sau alte violențe, victime fiind doi frați. Încă de la primul termen de judecată s-a împăcat însă cu cei pe care i-ar fi agresat, astfel încât procesul s-a încheiat, iar Vidineac a rămas cu cazierul curat.

Tânărul a fost, însă, și victima unei agresiuni, în urmă cu șapte ani, alături de alți patru camarazi de-ai săi, ]ntr-un dosar de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pa pagina sa de Facebook, Simion Angel Flavian Vidineac scrie că trăiește în Londra, iar în multe din fotografii apare în locuri exotice.

Pe pagina sa de Facebook, la prezentare, Flavian Vidineac susține, într-un citat în limba engleză, că investighează cazuri în calitate de detectiv particular („… I investigate cases as a particular detective…”).

Flavian Vidineac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a acostat pe stradă o adolescentă de 17 ani și a dus-o cu forța într-o scară de bloc din municipiul Vaslui, unde a violat-o. Incidentul s-a petrecut pe înserat, în timp ce adolescenta se îndrepta spre casă, în cartierul 13 Decembrie din oraș.

Vasluianul ar fi abuzat-o sexual pe copilă fără să-i pese că ar fi putut fi prins de către locatari. De altfel, adolescenta a strigat după ajutor, însă nimeni nu a intervenit. După ce a fost violată, victima a anunțat poliția la numărul de urgență 112.

Agresorul a fost prins la scurt timp și arestat preventat pentru viol.

