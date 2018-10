„Am încercat să vă fac cât mai puţin de ruşine. Pentru fiica mea am făcut tot ce am făcut. O să-mi fie dor de voi. Regret că nu am apucat să facem o coregrafie înainte să plec. O să văd şi eu mai multe. Exatlon cuprinde atât de multe lucruri. Am descoperit nişte oameni fantastici aici. Din pacăte m-am accidentat din a doua săptămână. Vreau să-i multumesc lui Mirel. Îmi pare bine că am dus meciul până la capăt”, a spus Cristi Geamăn, după eliminare, la Kanal D.

„Sunt pentru prima dată într-o situaţie de genul. Nu am o simpatie mai mare pentru vreunul. Am simţit nevoia să le dau nişte sfaturi. Mă bucur într-un fel. Până la urmă câştigă cel mai bun. Vreau să-l aplaudăm cu toţii şi să-i mulţumim”, a declarat Giani Kiriţă.

„Din punct de vedere sportiv m-am simţit bine, emoţional am avut ceva probleme. Cristi este un om deosebit, cu un caracter frumos şi îmi pare rău că nu mai stă alături de noi cât mai mult”, a declarat Mirel Drăgan, după ce a câştigat în faţa lui Cristi Geamăn.

