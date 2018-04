Cum se simte Kamara după operația suferită. Kamara a ajuns la spital după ce a fost accidentat grav la fotbal, chiar în ajunul Sărbătorilor Pascale. Artistul a urmat un tratament timp de câteva zile, iar în cursul zilei de marți a ajuns la bisturiu. Kamara a fost operat, după ce a suferit o fractură de pomete, os zigomatic, sinus și fisură de mandibilă.

“Am dat gol în ultimul minut de joc și pe faza respectivă când am dat cu capul în minge portarul s-a împiedicat într-un jucător de-al lui și din dorința poate de a mai prinde mingea, deși eu apucasem să dau cu capul în ea, el a intrat cu capul în mine mi-a înfundat pometele ceea ce a fracturat osul și sinusul și o fisură de mandibulă, am continuat să joc așa”, a spus Kamara la Antena Stars.

Antrenorul lui a fost cel care l-a dus de urgenţă la spital. “Am ajuns la spital, m-a adus chiar antrenorul. Ba da, m-a durut, dar m-a durut și mai tare după ce s-a terminat jocul când mă ducea spre urgență. Am ajuns la spitalul universitar unde colectivul a fost extraordinar și s-au mișcat bine și au reușit să calmeze durerea, am făcut acolo radiografii, tot tacâmul. Am ajuns în cele din urmă la stomatologie unde am mai făcut alte radiografii și în cele din urmă s-a decis operația care a avut loc ieri. Cred că a durat vreo 30 de minute spre 40 cred că a durat ceva de genul”, a mai spus Kamara.

