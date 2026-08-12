Românii care aleg să iasă anticipat la pensie pot pierde sute de lei lunar, în timp ce anii suplimentari de muncă pot spori considerabil veniturile la bătrânețe.

Tot mai puțini români cer să se pensioneze anticipat

Numărul românilor care cer pensie anticipată scade constant. În 2024, peste 90.000 de români au optat pentru această variantă, însă cifra a scăzut la aproximativ 87.000 în 2025, potrivit datelor oficiale.

Conform legislației, românii pot ieși la pensie cu cinci ani mai devreme dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani, dar pensia lor este mai mică până la atingerea vârstei standard.

Totuși, penalizările dispar pentru cei cu 40 de ani de contributivitate.

„Măsurile luate până acum descurajează pensionarea anticipată și încurajează ieșirea la limită de vârstă. Miza este una importantă. Se reflectă în deficitul bugetar. Cu cât statul va convinge oamenii să iasă mai târziu la pensie, cu atât va încasa mai multe contribuții”, explică George Moț, fondator al platformei Despre Pensii Private.

Elena Năstase, pensionară, a ieșit anticipat la pensie după 35 de ani de muncă, dar decizia i-a redus veniturile.

„La pensia mea de 3.000 de lei, mai sunt 400 de lei. Mai fac niște chestii ca să pot să supraviețuiesc. Aveam așa niște joburi, la niște familii făceam curățenie. Nu mi-a mai convenit, pentru că lucram la un hotel privat și la bucătărie doi erau cu mapa și doi cu sapa”, povestește ea.

400 de lei în plus lunar, pentru încă 5 ani lucrați

Pensionarea anticipată în România permite ieșirea mai devreme la pensie, dar cu pierderi financiare semnificative.

Dacă avem, spre exemplu, cazul unui bărbat de 60 de ani, cu 35 de ani de cotizare, care dorește pensionarea înainte de standardul de 65 de ani, acest lucru este posibil, potrivit legislației, dar cu o reducere de pensie calculată procentual.

Câți bani pierd românii care ies la pensie anticipat, la 60 de ani: „Mai fac nişte chestii, ca să pot să supravieţuiesc”

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Penalizarea lunară este de 0,25%, iar în cazul său, pentru 60 de luni anticipate, pensia va fi diminuată cu 15%. Iată calculul: 0,25% x 60 de luni = 15%.

Dacă ar fi avut 40 de ani de cotizare, ar fi evitat această reducere. Astfel, pensionarii trebuie să analizeze cu atenție impactul financiar al deciziilor de pensionare anticipată.

Un bărbat de 60 de ani cu 40 de ani de contribuție poate obține cu circa 400 de lei mai mult lunar la pensie, dacă mai lucrează încă cinci ani, arată calculele sursei citate.

„Dacă vorbim strict din punct de vedere financiar, întotdeauna e mai bine să lucrezi în plus. Pensionarea pentru limita de vârstă standard sau chiar cu depășirea acesteia aduce mai multe beneficii”, spune George Moț.

Totuși, cei care continuă să lucreze după pensionare nu acumulează puncte de stabilitate, dar pot solicita recalcularea pensiei anual.

„În perioada de cumul pensie cu salariu, nu se acordă puncte de stabilitate. În schimb, poate solicita recalcularea pensiei o dată pe an și va beneficia de valorificarea veniturilor realizate după înscrierea la pensie”, explică Cristina Ștefan, expert în securitate socială la Blocul Național Sindical.

Cu cât crește pensia la salariul mediu față de salariul minim

Dacă un pensionar lucrează un an pe salariul minim brut, pensia crește cu aproximativ 37 de lei lunar, iar pentru un salariu mediu brut, creșterea este de 81 de lei.

„Cu cât venitul pentru care s-au plătit contribuțiile este mai mare, cu atât punctajul rezultat din recalculare este mai mare și implicit cuantumul pensiei”, adaugă Cristina Ștefan.

Cu un număr total de 4,7 milioane de pensionari, presiunea financiară asupra sistemului de pensii din România rămâne considerabilă.

Statul continuă să implementeze măsuri care să încurajeze menținerea în câmpul muncii pentru a reduce deficitul bugetar și a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului.

Cine sunt românii care pot ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme

Pensia anticipată poate fi solicitată cu până la cinci ani înaintea vârstei standard de pensionare, conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Însă nu este suficient să ai 60 de ani sau un anumit număr de ani munciți.

Este obligatoriu să fi îndeplinit stagiul complet de cotizare contributiv, iar orice perioadă suplimentară lucrată influențează procentul de diminuare a pensiei.

Pentru acordarea acestui beneficiu, persoana trebuie să fi acumulat și încă cinci ani suplimentari de stagiu, care pot include atât perioade contributive, cât și anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege

Cât se taie din bani la o pensie anticipată

Reducerea pensiei anticipate depinde de două criterii: depășirea stagiului complet de cotizare și numărul de luni de reducere a vârstei standard.

Conform CNPP, diminuarea lunară este calculată astfel:

  • 0,40% pentru stagii de până la un an peste cerința completă
  • 0,35% pentru stagii între unu și doi ani
  • 0,30% pentru stagii între doi și trei ani
  • 0,25% pentru stagii între trei și patru ani
  • 0,20% pentru stagii între patru și cinci ani.

În concluzie, procentul pierdut variază în funcție de situația fiecărui solicitant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Unica.ro
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez! Ceremonie discretă în Portugalia
GSP.RO
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez! Ceremonie discretă în Portugalia
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Incredibil ce s-a aflat acum despre șoferul care a produs tragedia de la Brașov. Din păcate, da, e adevărat! Cine sunt cele două persoane decedate
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Incredibil ce s-a aflat acum despre șoferul care a produs tragedia de la Brașov. Din păcate, da, e adevărat! Cine sunt cele două persoane decedate
BREAKING! Este știrea zilei în televiziune și nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea mutare! 😱 Cătălin Măruță a semnat cu ANTENA 1 și, da, a confirmat cu subiect și predicat
Avantaje.ro
BREAKING! Este știrea zilei în televiziune și nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea mutare! 😱 Cătălin Măruță a semnat cu ANTENA 1 și, da, a confirmat cu subiect și predicat
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
Adevarul.ro
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
El este șeful de la FCSB care îi ia apărarea lui Florin Tănase: „Nu s-a antrenat 3 zile, a dat assist-ul la Cisotti și a dus tot meciul”. Exclusiv
Fanatik.ro
El este șeful de la FCSB care îi ia apărarea lui Florin Tănase: „Nu s-a antrenat 3 zile, a dat assist-ul la Cisotti și a dus tot meciul”. Exclusiv
Accidentul din Dâmbovița cu cinci morți, șoferul de 20 de ani nu avea permis
Financiarul.ro
Accidentul din Dâmbovița cu cinci morți, șoferul de 20 de ani nu avea permis
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cine sunt tinerii morți în accidentul din Brașov. Momentul când șoferul sare peste giratoriu și îi strivește
ObservatorNews.ro
Cine sunt tinerii morți în accidentul din Brașov. Momentul când șoferul sare peste giratoriu și îi strivește
Mutarea genială făcută de magazinele Lidl și lăudată de toți clienții. Da prețul e mic, foarte mic
Libertateapentrufemei.ro
Mutarea genială făcută de magazinele Lidl și lăudată de toți clienții. Da prețul e mic, foarte mic
Parteneri
Sorana Cîrstea a văzut imaginile de la căsătoria Irinei Begu cu antrenorul ei și a reacționat într-un singur cuvânt
GSP.ro
Sorana Cîrstea a văzut imaginile de la căsătoria Irinei Begu cu antrenorul ei și a reacționat într-un singur cuvânt
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Mediafax.ro
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Redactia.ro
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
O nouă mișcare seismică în România! A fost cea mai puternică din ultimele luni și s-a resimțit până în Capitală
KanalD.ro
O nouă mișcare seismică în România! A fost cea mai puternică din ultimele luni și s-a resimțit până în Capitală

Politic

Parteneri
Cum se poate rezolva blocajul de la noul stadion Dinamo. Primarul Sectorului 2 a dat toate detaliile: „Nu este ceva extraordinar”
Fanatik.ro
Cum se poate rezolva blocajul de la noul stadion Dinamo. Primarul Sectorului 2 a dat toate detaliile: „Nu este ceva extraordinar”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online