Românii care aleg să iasă anticipat la pensie pot pierde sute de lei lunar, în timp ce anii suplimentari de muncă pot spori considerabil veniturile la bătrânețe.

Tot mai puțini români cer să se pensioneze anticipat

Numărul românilor care cer pensie anticipată scade constant. În 2024, peste 90.000 de români au optat pentru această variantă, însă cifra a scăzut la aproximativ 87.000 în 2025, potrivit datelor oficiale.

Conform legislației, românii pot ieși la pensie cu cinci ani mai devreme dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani, dar pensia lor este mai mică până la atingerea vârstei standard.

Totuși, penalizările dispar pentru cei cu 40 de ani de contributivitate.

„Măsurile luate până acum descurajează pensionarea anticipată și încurajează ieșirea la limită de vârstă. Miza este una importantă. Se reflectă în deficitul bugetar. Cu cât statul va convinge oamenii să iasă mai târziu la pensie, cu atât va încasa mai multe contribuții”, explică George Moț, fondator al platformei Despre Pensii Private.

Elena Năstase, pensionară, a ieșit anticipat la pensie după 35 de ani de muncă, dar decizia i-a redus veniturile.

„La pensia mea de 3.000 de lei, mai sunt 400 de lei. Mai fac niște chestii ca să pot să supraviețuiesc. Aveam așa niște joburi, la niște familii făceam curățenie. Nu mi-a mai convenit, pentru că lucram la un hotel privat și la bucătărie doi erau cu mapa și doi cu sapa”, povestește ea.

400 de lei în plus lunar, pentru încă 5 ani lucrați

Pensionarea anticipată în România permite ieșirea mai devreme la pensie, dar cu pierderi financiare semnificative.

Dacă avem, spre exemplu, cazul unui bărbat de 60 de ani, cu 35 de ani de cotizare, care dorește pensionarea înainte de standardul de 65 de ani, acest lucru este posibil, potrivit legislației, dar cu o reducere de pensie calculată procentual.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Penalizarea lunară este de 0,25%, iar în cazul său, pentru 60 de luni anticipate, pensia va fi diminuată cu 15%. Iată calculul: 0,25% x 60 de luni = 15%.

Dacă ar fi avut 40 de ani de cotizare, ar fi evitat această reducere. Astfel, pensionarii trebuie să analizeze cu atenție impactul financiar al deciziilor de pensionare anticipată.

Un bărbat de 60 de ani cu 40 de ani de contribuție poate obține cu circa 400 de lei mai mult lunar la pensie, dacă mai lucrează încă cinci ani, arată calculele sursei citate.

„Dacă vorbim strict din punct de vedere financiar, întotdeauna e mai bine să lucrezi în plus. Pensionarea pentru limita de vârstă standard sau chiar cu depășirea acesteia aduce mai multe beneficii”, spune George Moț.

Totuși, cei care continuă să lucreze după pensionare nu acumulează puncte de stabilitate, dar pot solicita recalcularea pensiei anual.

„În perioada de cumul pensie cu salariu, nu se acordă puncte de stabilitate. În schimb, poate solicita recalcularea pensiei o dată pe an și va beneficia de valorificarea veniturilor realizate după înscrierea la pensie”, explică Cristina Ștefan, expert în securitate socială la Blocul Național Sindical.

Cu cât crește pensia la salariul mediu față de salariul minim

Dacă un pensionar lucrează un an pe salariul minim brut, pensia crește cu aproximativ 37 de lei lunar, iar pentru un salariu mediu brut, creșterea este de 81 de lei.

„Cu cât venitul pentru care s-au plătit contribuțiile este mai mare, cu atât punctajul rezultat din recalculare este mai mare și implicit cuantumul pensiei”, adaugă Cristina Ștefan.

Cu un număr total de 4,7 milioane de pensionari, presiunea financiară asupra sistemului de pensii din România rămâne considerabilă.

Statul continuă să implementeze măsuri care să încurajeze menținerea în câmpul muncii pentru a reduce deficitul bugetar și a asigura sustenabilitatea pe termen lung a sistemului.

Cine sunt românii care pot ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme

Pensia anticipată poate fi solicitată cu până la cinci ani înaintea vârstei standard de pensionare, conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Însă nu este suficient să ai 60 de ani sau un anumit număr de ani munciți.

Este obligatoriu să fi îndeplinit stagiul complet de cotizare contributiv, iar orice perioadă suplimentară lucrată influențează procentul de diminuare a pensiei.

Pentru acordarea acestui beneficiu, persoana trebuie să fi acumulat și încă cinci ani suplimentari de stagiu, care pot include atât perioade contributive, cât și anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege

Cât se taie din bani la o pensie anticipată

Reducerea pensiei anticipate depinde de două criterii: depășirea stagiului complet de cotizare și numărul de luni de reducere a vârstei standard.

Conform CNPP, diminuarea lunară este calculată astfel:

0,40% pentru stagii de până la un an peste cerința completă

0,35% pentru stagii între unu și doi ani

0,30% pentru stagii între doi și trei ani

0,25% pentru stagii între trei și patru ani

0,20% pentru stagii între patru și cinci ani.

În concluzie, procentul pierdut variază în funcție de situația fiecărui solicitant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE