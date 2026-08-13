Aflată pe plajă, vedeta a rememorat verile din anii ’70 și ’80, când mergea alături de părinții ei cu cortul în campingul din Năvodari.

Anca Țurcașiu: „Atât aveam la noi”

Anca Țurcașiu a povestit că vacanțele din perioada comunistă nu aveau nicio legătură cu luxul sau facilitățile de astăzi, însă fericirea era autentică.

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„Marea Neagră are apă caldă! Și în sfârșit am ajuns și eu să mă bucur de ea! Azi m-am jucat ca în copilărie, două ore în apă! Mi-am adus aminte de verile când veneam cu cortul, cu părinții mei, în camping la Năvodari. Stăteam toată ziua în costum de baie pe plajă și seara într-un trening. Atât aveam la noi…”, a mărturisit artista pe pagina sa de socializare.

Trucul folosit de mama Ancăi Țurcașiu pentru păstrarea alimentelor la rece

Printre amintirile care i-au revenit în minte se numără și mesele simple pe care mama ei le pregătea pe plajă, folosind metode improvizate pentru a păstra alimentele proaspete pe timpul caniculei, în lipsa oricărui echipament modern.

„A… și un borcan cu carne în untură pe care mama îl punea în nisip, îngropat, la rece… Roșii și brânză… Ce vremuri… Anii ’70… ’80… Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți! Hai, că deja am nostalgii… Vă îmbrățișez! Bucurați-vă de mare, de soare și de vacanță!”, a adăugat Anca Țurcașiu.

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