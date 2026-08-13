Potrivit unui comunicat al celor de la Antena 1, Cătălin Măruță va prezenta din toamna acestui an emisiunea „Furnicuțele”. La cârma show-ului, prezentatorul TV o va înlocui pe Denise Rifai!

Chiar dacă lui Mircea Badea pare că nu i-a picat bine să-l aibă coleg de trust pe Cătălin Măruță, iată că în mediul online au apărut foarte multe persoane care se bucură că vedeta a semnat cu Antena 1.

„The king is back” („S-a întors regele”), a scris Vlăduța Lupău pe Instagram, la story, semn că îl apreciază foarte mult pe Cătălin Măruță. Însă un mesaj de suflet a venit pe aceeași rețea de socializare de la Eva Măruță, nimeni alta decât fiica pe care prezentatorul o are cu Andra.

„Te iubesc, tată, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu”, a fost mesajul din 16 cuvinte pe care Eva Măruță l-a scris pe Instagram, la story, pentru Cătălin Măruță. Și, așa cum era de așteptat, vedeta TV a repostat mesajul!

Eva MăruțăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Ce a spus Cătălin Măruță după ce a semnat cu Antena 1 și cum a reacționat Mircea Badea

„Sunt foarte bucuros să vă spun că din această toamnă începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii «Furnicuțele», la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la «La Măruță» după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și pur și simplu să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran.

«Furnicuțele» a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele. Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la «Furnicuțele»”, a spus Cătălin Măruță după ce a revenit în televiziune.

Iar Mircea Badea a reacționat la câteva ore de la acest mesaj. „Acum se pune că sunt coleg de trust cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris prezentatorul de la Antena 3 pe pagina lui de Instagram, la story.

Mircea Badea a reamintit astfel de perioada în care Cătălin Măruță a avut un matinal la Realitatea TV. Mai exact, în anul 2005, prezentatorul l-a avut invitat special pe Traian Băsescu, iar realizatorul de la Antena 3 nu a fost deloc încântat de felul în care a decurs atunci interviul.

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