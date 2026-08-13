Steag roșu pe litoral, joi, 13 august

Steagul roșu a fost arborat în mai multe stațiuni de pe litoral, joi, 13 august.

Vântul bate cu putere, cu rafale de 55 km/oră, iar valurile sunt mari în zona țărmului. În aceste condiții, turiștii sunt sfătuiți să manifeste prudență la intrarea în apă, întrucât curenții marini pot trage rapid spre larg chiar și înotătorii experimentați.

Vânt puternic în Dobrogea, Muntenia și Moldova

Potrivit meteorologilor, până pe 16 august, vântul va prezenta intensificări în Dobrogea, Muntenia și Moldova, cu rafale în general de 40–50 km/h.

Pe litoral, intensificările vântului vor avea efect și asupra stării mării, fiind așteptați curenți puternici în apropierea țărmului, inclusiv curenți de tip „rip”. Aceștia pot trage rapid persoanele aflate în apă spre larg.

Un risc suplimentar este faptul că acești curenți pot fi dificil de observat de către turiști, care sunt sfătuiți să manifeste prudență, în special la intrarea în apă.

Ce sunt curenții rip, care „te pot lua din apa până la brâu”

Pe plajele din România există un pericol de care puțini turiști știu: curenții rip. Aceștia apar când sunt valuri și pot trage o victimă spre larg, chiar și când apa este relativ mică, până la brâu.

Poți să identifici un curent de pe mal, dacă urmărești câteva detalii. Dacă sunt valuri pe mare, dar există o zonă îngustă, perpendiculară cu plaja, cu apă liniștită – dar tulbure sau închisă la culoare –, acesta este un curent rip. Pe acolo se întoarce către larg apa adusă la mal de valuri. S-ar putea să ducă cu ea și o linie de spumă, sedimente, alge sau alte materiale plutitoare, astfel încât curentul rip e mai ușor de urmărit.

Dar acesta poate să apară și când nu sunt valuri – atunci, apa este mai agitată în zona prin care se întoarce către larg. Specialiștii atrag atenția că turiștii trebuie să respecte indicațiile salvamarilor, iar autoritățile locale și plajele să instaleze panouri informative și de avertizare.