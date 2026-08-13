Șoferii nu riscă sancțiuni

În 2013, în urma unei modificări a regulamentului rutier din Germania (StVO), a fost introdus indicatorul rutier 467, cunoscut drept „Umlenkungspfeil”, adică săgeată de deviere sau de redirecționare.

Mulți șoferi nu cunosc însă nici denumirea acestui indicator și, cu atât mai puțin, semnificația lui.

Săgeata portocalie indică o rută alternativă. Recomandarea nu este obligatorie, astfel că șoferii care aleg să nu o urmeze nu riscă nicio sancțiune legală.

Unde poate fi întâlnit indicatorul 467

Indicatorul apare, de regulă, de-a lungul unor drumuri foarte aglomerate și indică rute alternative pe autostrăzi despre care se estimează că sunt mai puțin circulate.

Alegerea unei astfel de rute poate economisi mult timp atunci când pe traseul principal există un ambuteiaj sau traficul se desfășoară cu dificultate.

Chiar dacă drumurile alternative pot fi, în unele cazuri, mai lungi cu câțiva kilometri, acestea pot permite ajungerea mai rapidă la destinație deoarece traficul se desfășoară mai fluent.

Ce înseamnă săgeata portocalie tăiată

Șoferii care aleg ruta alternativă vor întâlni, la un moment dat, un indicator cu aceeași săgeată portocalie, dar barată. Semnul de circulație înseamnă că ruta alternativă se încheie, iar conducătorii autor trebuie să revină pe traseul inițial.

Faptul că indicatorul este întâlnit relativ rar are un motiv simplu: este folosit doar în regiunile cu o rețea densă de autostrăzi.

În regiunea Ruhr, de exemplu, unde există numeroase autostrăzi, indicatorul este o apariție obișnuită.

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